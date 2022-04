East End Film: "Wir sind Gläubige des Kinos"

Elaine und Tommy Niessner sind mit ihrer East End Film in der Postproduktion des schwarzhumorigen Thrillers Roxy" mit internationalem Partner und bereiten mit "Grow Up!" eine deutsche Tragikomödie vor. Seit vergangenem Jahr engagieren sich die umtriebigen Geschwister auch als Verleiher.

Tommy und Elaine Niessner legten mit der Koproduktion God of Happiness" 2015 den ersten Langspielfilm ihrer Stuttgarter East End Film vor. Mit dessen Regisseur und Autor Dito Tsintsadze realisierten sie inzwischen zwei weitere Filme, das No-Budget-Projekt "Der Freund" und aktuell "Roxy", der sich im Schnitt befindet. Devid Striesow spielt darin einen Taxifahrer, der durch Zufall ins kriminelle Milieu gerät, als er einen russischen Waffenschieber im Taxi mitnimmt und sich später in dessen Frau verliebt. Titelheld ist der Kampfhund des Gangsters. "Striesow blieb dem Projekt über die sechs Jahre, die es dauerte, es zu finanzieren, treu", erzählt Tommy Niessner. Er schätzt den "sehr speziellen, nicht offensichtlichen Humor" des aus Georgien stammenden und in Berlin lebenden Filmemachers, der für Schussangst" 2003 mit der Goldenen Muschel in San Sebastian und für "Invasion" 2012 in Montreal ausgezeichnet wurde. Er mochte auch die Hauptfigur, "die aus ihrer Lethargie ausbricht und in eine unglaubliche Geschichte stolpert". Elaine Niessner ergänzt, dass sie nicht nur die besondere Handschrift, die Skurrilität der Filme von Tsintsadze, sondern auch seine spannende Arbeitsweise mag, die für manche Produktions- und Finanzierungspartner schwer zu vermitteln sei: "Dito schreibt seine Filme gerne selbst. Dabei ist das Buch eher eine Blaupause. Der Film entsteht erst in der Vorbereitung und am Set. Dito lässt sich von Örtlichkeiten inspirieren. Das Ergebnis ist oft ganz anders als erwartet." Mit der belgischen Umedia und deren Produzent:innen Cedric Iland, Beata Saboova und Bastien Sirodot als Koproduktionspartner:innen und mit Unterstützung der MFG Baden-Württemberg, die u.a. auch die Produktion eines Trailers ermöglichte, dem DFFF sowie dem belgischen Tax Shelter gelang es schließlich, die schwarzhumorige Gangsterkomödie auf die Beine zu stellen. "Es war ein langer Marsch" sagt Tommy Niessner zur Finanzierung. Neben Striesow standen Camilla Borghesani (sie spielte auch in Tsindsadzes Inhale-Exhale"), der junge Rafael Zhambakiyev, Ivan Shvedoff und Vakho Chachanidze vor der Kamera. Gedreht wurde in mehreren Blöcken in Stuttgart sowie in Karlsruhe und Belgien, auch während der Pandemie. Im Sommer soll der Film fertiggestellt sein und seine Karriere auf einem der großen Festivals im Sommer bzw. Frühherbst starten.

Noch in diesem Sommer soll auch das nächste Langspielfilmprojekt von East End Film in Dreh gehen. In der Tragikomödie "Grow Up!" von Carsten Vauth will ein Mittzwanziger nach einer Krebsdiagnose mit einer Fifty-Fifty-Überlebenschance keine Chemotherapie machen, bis ihm ein One-Night-Stand eröffnet, dass er Vater wird. Die Finanzierung für den leichtfüßigen, lebensbejahenden Kinofilm ist fast geschlossen. Die Potsdamer Mavie Films von Erkan Acar und Aysel Yilmaz, die sich mit dem Genremix Schneeflöckchen" vorstellte, ist Partner. Die MFG BW förderte im Februar mit 600.000 Euro und man akquirierte auch Private Equity-Gelder. Im Gespräch für die Hauptrolle ist man mit Dennis Mojen und in der Rolle seines Vaters mit Dominic Raacke, die beide bereits im vom East End produzierten Kurzfilm "Der Ausflug" zu sehen waren. Das Casting für die weiteren Rollen läuft. Vauth, der für seinen Kurzfilm On Air" mit dem Shocking Shorts Award ausgezeichnete wurde, aus dem er seinen Langfilm Radio Silence" entwickelte, hatte "Grow Up!" schon länger als Kinoprojekt geplant, realisierte mit East End aber zuerst die Web-Comedy Offscreen". Darin blicken Sila Sahin als Ex-Spielerfrau und Ralf Richter als ihr Manager hinter die Kulissen der deutschen Medienbranche. Das Kurzformat entstand für das von ZDF und ARD gemeinsam betriebene Jugendangebot Funk. Die Niessners bewarben sich auf eine Ausschreibung des ZDF.

Die Stuttgarter, die auch in verschiedenen Funktionen bei anderen Produktionen arbeiten, sind für alle möglichen Formate offen. Seit der Gründung von East End Film 2011 realisierten sie mehrere Kurzfilme. Die jüngste Kurzfilmproduktion war das Science-Fiction-Kurzdrama Guardian" von Amir Reichart um zwei Menschen, die versuchen, eine künstliche Intelligenz davon abzuhalten, eine Rakete abzuschießen. "Wir wollten unbedingt einmal einen Science-Fiction-Stoff realisieren", sagt Tommy Niessner. Aus "Guardian" will man nun eine Serie kreieren. Die Geschwister stellten mit "People to People" auch ein Virtual-Reality-Projekt zur Völkerverständigung von Fabian Vetter auf die Beine. Die Grundlage dazu bildete Vetters Masterarbeit an der Westminster Universität. "Bei "People to People" interessierte uns weniger die Technik als vielmehr der gesellschaftliche Wert", so Elaine Niessner. Der VR-Prototyp zu "People to People", in dem es um die Annäherung von Israelis und Palästinensern geht, kann auf andere Konfliktregionen und Situationen adaptiert werden und soll NGOs zur Verfügung gestellt werden. "Wir wollen aber auch kommerzielle Auswertungsmöglichkeiten entwickeln", betont Elaine Niessner, die zugibt: "Die Projekte sind uns zugeflogen, dahinter stand keine Strategie." In der Finanzierung und Drehbuchfortentwicklung befindet sich aktuell die Langfilmadaption des Kurzfilmdramas "Veras Zunge in meinem Mund voller Praline" von Hellmut Mario Fulls, die sie zusammen mit Kamran Sardar Khan, dem ehemaligen Verleihchef beim Stuttgarter Camino Filmverleih produzieren, der bei "Roxy" als assoziierter Produzent wirkt.

Die Geschwister haben ihren Tätigkeitsbereich kürzlich auch um den Verleih erweitert und erneut Neuland betreten. Um die gemeinsame Produktion mit der Berliner Chromosom Film, Borga", nach seiner Festivalkarriere auch bundesweit in die Kinos zu bringen, gründeten sie mit Chromosom Film-Geschäftsführer Alexander Wadouh den Across Nations Filmverleih. Das Drama mit Eugene Boateng als junger Mann aus Ghana, der in Deutschland sein Glück finden will, wurde im vergangenen Jahr bei seiner Weltpremiere beim Max-Ophüls-Preis gleich vierfach ausgezeichnet, Boateng wurde außerdem mit dem Deutschen Schauspielpreis und York-Fabian Raabe bei Achtung Berlin für die Regie gewürdigt. Vetter war bei "Borga" als Produktionsleiter tätig. Der Film startete mit 24 Bilder als Vertriebspartner Ende Oktober, unglücklicherweise gerade als die Pandemie wieder stärker wurde. "Wir hatten uns mehr Zuschauer erhofft, bekommen aber immer noch Anfragen zum Film. Im April feiert er zum Beispiel Festivalpremiere in den USA. Er hat einen langen Lauf", so Elaine Niessner. Der Across Nations Filmverleih steht auch anderen Produktionen offen. Als Produktion wie als Verleih will man wie auch der Name des Verleihs andeutet "über den Tellerrand blicken und emotionale, ebenso unterhaltsame wie relevante Geschichten in die Welt bringen" bzw. Geschichten, die erzählerisch und ästhetisch über Grenzen gehen, wie es auf der Homepage des Verleihs heißt. "Wir sind Gläubige des Kinos" bringt Tommy Niessner die Leidenschaft des Duos auf den Punkt.

Heike Angermaier