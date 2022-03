Bruce Willis beendet Karriere

Bruce Willis, der am 19. März seinen 67. Geburtstag gefeiert hatte, wird seine Schauspielkarriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Das kündigte die Familie des aus der "Stirb langsam"-Reihe sowie Filmen wie Armageddon" und Pulp Fiction" bekannten Actionstars via Instagram an. Bei Willis sei Aphasie diagnostiziert worden, eine Krankheit, die - ausgelöst durch einen Schlaganfall oder eine andere Schädigung des Gehirns - das Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben beeinträchtigt.

In dem von Willis' Ehefrau Emma und seiner Ex-Frau Demi Moore sowie seinen Kindern unterzeichneten Instagram-Post heißt es:

"All den unglaublichen Unterstützern von Bruce wollen wir mitteilen, dass unserer geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme hat und zuletzt bei ihm Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinflusst. Als eine Folge daraus und nach reiflicher Überlegung wird Bruce seine Karriere beenden, die ihm so viel bedeutet hatte. Das ist eine wirklich herausfordernde Zeit für unsere Familie und für sind so dankbar für Eure fortdauernde Zuneigung, Euer Mitgefühl und Eure Unterstützung. Wir stehen das als eine starke Familieneinheit durch und wollen seine Fans ins Boot holen, weil wir wissen, wie viel er Euch bedeutet und wie viel Ihr ihm bedeutet. Wie Bruce immer sagt: 'Lasst die Puppen tanzen' - und gemeinsam planen wir, genau das zu tun."

Produzent und Regisseur Randall Emmett, der seit Jahren mit Willis zusammengearbeitet hat - zuletzt im vergangenen Jahr beim True-Crime-Thriller Midnight in the Switchgrass" -, erklärte gegenüber "Deadline.com": "Bruce und ich haben bei mehr als 20 Filmen zusammengearbeitet. Er ist ein grandioser Schauspieler und legendärer Actionstar, ein unglaublicher Vater und ein enger Freund. Bruce und seine Familie haben in dieser herausfordernden Zeit meine volle Unterstützung und ich bewundere ihn für seinen Mut, mit dem er diesen unglaublich schwierigen Gesundheitszustand bekämpft."