"Westworld"-Produzenten treiben "Fallout" weiter voran

Die Produzenten des Serienhits "Westworld", Lisa Joy und Christopher Nolan, haben erste Hauptdarsteller für ihre geplante Serienadaption des postapokalyptischen Games-Franchise von Bethesda, "Fallout", gefunden: Ella Purnell aus "Yellowjackets" und Walton Goggings aus Justified".

Das Projekt von Amazon Studios und Joys und Nolans Kilter Films soll noch in diesem Jahr unter der Ägide der Showrunner Geneva Robertson-Dworet, sie schrieb das Drehbuch zu Captain Marvel", und Graham Wagner, er war als Autor und Executive Producer für die Serie Silicon Valley" zuständig, gedreht werden. Nolan übernimmt die Regie. Beteiligt an der Prime Video-Serie sind außerdem Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks, für die Todd Howard bzw. James Altman als Executive Producer neben Joy, Nolan und Athena Wickham auftreten.

Kilter und Amazon arbeiten auch an der Science-Fiction-Serie "The Peripheral" nach William Gibson (wir berichteten) und der psychologischen Horror-Anthologie-Serie "Unknown" mit Craig Macneill und Clay Chapmans. Mit Denis Villeneuve als Regisseur sollen sie die Adaption von Jo Nesbos Thriller "The Son" als Miniserie für HBO mit Jake Gyllenhaal in der Titelrolle planen.