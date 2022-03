Eine Lanze für den Genrefilm: Benjamin Munz lanciert Fright Zone

Dass Peter Thorwarth mehr als 15 Jahre darum kämpfen musste, seinen Vampirfilm Blood Red Sky" endlich realisieren zu können, ist hinlänglich bekannt. Dass es ihm schließlich doch noch gelang und der Film zur aktuell meistgesehenen nicht-englischsprachigen Produktion auf Netflix avancieren konnte, war auch dem Engagement von Produzent Benjamin Munz zu verdanken, der von Produzent Christian Becker von Rat Pack Filmproduktion an Bord geholt worden war, um das Projekt trotz aller Widrigkeiten voranzutreiben. Der Erfolg ist eine Bestätigung für Munz, dessen Herz immer schon für den Genrefilm geschlagen hatte. Sie ermutigte ihn, die Gunst der Stunde zu nutzen und sich endlich den langegehegten Traum zu erfüllen, eine eigene Produktionsfirma nur für Genrefilme zu starten, ein bisschen nach dem Vorbild von Blumhouse in den USA: Fright Zone heißt das Unternehmen, benannt in Anlehnung an die Serie "She Ra und die Rebellen-Prinzessinnen", das sich nach eigener Beschreibung als "Film- und TV-Produktionsfirma mit Schwerpunkt auf die Entwicklung und Durchführung von Genreprojekten - also Filme und Serien aus den Bereichen Fantasy, Action, Horror und Science-Fiction - in und aus Deutschland" sieht.

Die ersten bekannt gegebenen Stoffe geben einen Eindruck, welchen Weg Fright Zone einschlagen will. Gemeinsam mit dem Bestsellerautor Kai Meyer - ein ausgewiesener Genre-Experte, der seine Begeisterung für Kino abseits des Mainstreams schon Ende der Achtzigerjahre in dem Kultmagazin Howl kundtat - wird an einer Verfilmung von dessen Horror-Graphic-Novel "Fleisch der Vielen" sowie dessen Mystery-Romanreihe "Die sieben Siegel" gefeilt. Mit The Lego Movie"-Produzentin Seanne Winslow soll das Fantasy-Drama "Ilona (AT)" entstehen. Winslow selbst wird auch die Regie übernehmen. Und schließlich steht noch der Actionstoff "The Chase" auf dem Programm, an dem Munz mit dem US-Produzenten Erik Barmack, ehedem VP und Head of International Original Series bei Netflix, und dem Drehbuchautoren Korbinian Hamberger (Kitz") arbeitet.

Im Gespräch mit Blickpunkt:Film berichtet Munz, seine Firma "auf drei Säulen" aufzusetzen: "Zunächst einmal gibt es ein großes und diverses Netzwerk aus hungrigen Kreativen, die endlich auch frei und fantastisch erzählen wollen. Genrefreaks findet man in der deutschen Branche überall. Das sind nicht nur aufstrebende Jungfilmer, die sich ausprobieren wollen, sondern auch etablierte Autoren und Filmemacher, die für große Reihen schreiben und sich so ihr Auskommen sichern, aber insgeheim auch immer schon Ideen gesammelt haben für Genrefilme, für die ihr Herz schlägt. Weil der Mainstream immer anders ausgerichtet war, hatten sie nie die Gelegenheit, ihre Leidenschaft für das Genrekino auszuleben." Bei Fright Zone sollen sie - Säule Nummer zwei - ihren Hunger nach diversem, modernem und relevantem Erzählen ausleben können. "Wenn es eine Sparte gibt, in der man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann, dann ist das der Genrefilm. Ich sehe Innovation als Ideentreiber für die Projekte, die wir umsetzen werden: hochwertig produzierte fantastische Produkte für ein breites Publikum." Womit Säule drei ins Spiel kommt, Geschäftsführer Benjamin Munz selbst, als ausgewiesener Spezialist für fantastisches Erzählen und als erfahrener Produzent in Entwicklung, Finanzierung und Durchführung von Genreproduktionen auf internationalem Niveau.

Inhaltlich hatte sich Munz seit seinen ersten Gehversuchen in der Filmbranche dem Genrefilm verschrieben. Schon zu Hochschulzeiten hatte er mit The Night Father Christmas Died" eine Studentenoscar-Nominierung erhalten. Im Anschluss produzierte er "Viva Berlin", eine fünfteilige Zombie-Webserie, die international großen Anklang fand und Munz sogar Anrufe aus Hollywood einbrachte, wie er sich erinnert: "Damit bin ich 2011 bei Christian Becker und der Rat Pack Filmproduktion gelandet - der Einzige, der verrückt genug ist, so einen Irren bei sich aufzunehmen, um sich als Produzent stärker mit dem Genrefilm zu befassen." Im Anschluss wechselte Munz zu der Constantin-Produktion "Polar", die er für Martin Moszkowicz unter Jeremy Bolt und Robert Kulzer in Toronto mitproduzierte. Davor war ihm ein eigenes Projekt in Deutschland zusammengebrochen. "Natürlich ein Genreprojekt, das hierzulande mal wieder keinen Anklang fand und keine Förderung erhielt", merkt er an. Bei "Polar" hatte Munz die entscheidende Erkenntnis: "Es geht. Man kann für vernünftige Budgets auch aus Deutschland heraus große Action realisieren, umgeben von Gleichgesinnten, mit denen sich fachsimpeln lässt. Für mich fühlte es sich an wie eine Heimkehr." Danach kam "Blood Red Sky" sowie "Old People", ein weiterer Stoff bei Netflix, ein, wie Munz sagt, "kleineres Projekt mit Andy Fetscher als Regisseur, das noch von Kai Finke angestoßen und danach von Sasha Bühler übernommen wurde, was für mich sehr schön ist, weil wir schon bei ,Blood Red Sky` eng miteinander gearbeitet und eine kreative Beziehung aufgebaut haben".

Neben weiteren Arbeiten als ausführender Produzent, so als nächstes für Wiedemann & Berg und Leonine, für die Munz im kommenden Jahr eine Serie umsetzen wird, gehört Munz' Aufmerksamkeit künftig seiner Fright Zone, die als strategischer Partner für größere Produktionsfirmen, Studios, Sendepartner und Streamer die "hauseigene Expertise im Bereich der High-End Genre-Projektentwicklung und -Produktion" zur Verfügung stellen will. Oder wie der Produzent im Statement sein Mission-Statement selbstbewusst formuliert: "Fright Zone ist für mich nach den unschätzbaren Erfahrungen bei Rat Pack und Constantin Film ein logischer und konsequenter nächster Schritt, eine eigene Firma, die all meine freien Produktionstätigkeiten unter einem Dach bündelt. Und die vor allem eine Anlaufstelle für alle werden soll, deren Herz ebenfalls für Genrekino schlägt, für Action, Thriller, Horror, Fantasy, und die einen gleichgesinnten Mitstreiter suchen, der ihnen bei der Umsetzung ihrer Vorstellungen hilft. The band of misfits playing for all the other misfits."

Thomas Schultze