KOMMENTAR: And that's how you don't do it

Wirklich! Ganz in echt! Ich hatte mir fest vorgenommen, diesmal kein Editorial zu schreiben, in dem die Oscars im Mittelpunkt stehen. Weil ich mir dachte, dass am Ende doch nur wieder eine ungelenke Liebeserklärung ans Kino herauskommen würde, von denen Sie schon so viele von mir haben lesen müssen. Dass es doch nur wieder ein Versuch werden würde zu erläutern, warum ich nicht übereinstimme mit dem Op-Ed in der "New York Times", veröffentlicht zwei Tage vor den Academy Awards, das - zugegeben eloquent und mit einigen verdammt guten Argumenten - nicht nur die Oscars, sondern mit den Oscars auch gleich noch den Kinofilm auf die Müllhalde der Zivilisation befördert. Aber das war noch vor der Oscarverleihung.

Dann quält man sich frühmorgens aus dem Bett, um zu überprüfen, ob denn alle Vorhersagen für die Preisverleihung zugetroffen haben, und sieht fassungslos die Clips, in denen Will Smith, der gerade noch gelacht hat über Chris Rocks nicht gerade allzu berühmten Gag, auf die Bühne stürmt, auf Rock zueilt und ihn ohne Warnung ins Gesicht schlägt, mit der Faust oder der Handfläche lässt sich schwer sagen, aber doch so wuchtig, dass man es über die Mikros hören kann. Ist es ein Lächeln, das Smith im Gesicht trägt, als er wieder zu seinem Platz zurückkehrt, wo er noch zweimal Richtung Bühne belfert, und dann so tut, als wäre nichts geschehen?

Danach weiß man nicht, was abstoßender ist, als Smith den erwarteten Oscar entgegennimmt: Ist es die einstudierte Selbstzufriedenheit, mit der sich Smith mit der Statue fotografieren lässt? Sind es die Anwesenden, die ihn mit einer stehenden Ovation feiern, nur ein paar Minuten, nachdem er einen anderen Mann geschlagen hat, der einen geschmacklosen Witz gemacht hat? Oder ist es der widerliche Tweet von Smiths Sohn Jaden, der die Gewalt des Vaters beklatscht: "And that's how we do it."?

Denn dies ist nicht, wie man es macht. Will Smith hätte sich zurückhalten sollen. Er hätte dann auf die Bühne kommen sollen und sagen: "Ich hatte eine tolle Rede vorbereitet, aber die lege ich jetzt beiseite. Stattdessen lassen Sie mich sagen: Jada, ich liebe dich. Für mich bist du die schönste Frau der Welt - egal was schmierige Comedians über dich sagen mögen. Dieser Preis ist für dich und für alle Frauen, die sich zur Zielscheibe machen lassen müssen für den hässlichen Humor angeblicher Witzbolde."

Das wäre die richtige Ohrfeige gewesen. Die Welt hätte Will Smith geliebt. So aber ist er ab jetzt für immer der Mann, der einen anderen Mann bei den Oscars auf der Bühne ohne Warnung geschlagen hat. Ein kleiner Mann, der dafür gesorgt hat, dass nach der größten Feier des amerikanischen Kinos keiner über Filme und Gewinner spricht. Sondern nur über ihn, einen Verlierer an dem Abend, der seingrößter hätte werden sollen.

Thomas Schultze, Chefredakteur