Foto des Tages: Umjubelte Deutschland-Premiere zu "The Northman"

Kino

Das intensive Historienabenteuer "The Northman" feierte gestern in Anwesenheit von Regisseur Robert Eggers und Hauptdarsteller Alexander Skarsgård seine umjubelte Deutschland-Premiere in der edlen Astor Film Lounge HafenCity in Hamburg. Das nordische Racheepos begeisterte mit packenden Bildern, intensiver Atmosphäre und grandiosen Schlachten die zahlreichen Fans, die "The Northman" mit großem Applaus belohnten. Universal Pictures International Germany startet "The Northman" am 21. April 2022 bundesweit im Kino. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Alexander Skarsgård, Regisseur Robert Eggers, Michael Kampf (Universal Pictures International Germany). Foto: Universal Pictures / Nils Jaspersen (PR-Veröffentlichung)