Studie: NRW steigert TV-Produktionsvolumen in der Pandemie

Laut einer heute vorgelegten Studie ist das Produktionsvolumen im TV-Bereich in Nordrhein-Westfalen von 2019 auf 2020 angestiegen. Insgesamt entstanden demnach 2020 46 Prozent der deutschlandweit fürs TV produzierten Programmminuten in NRW.

720.000 Programmminuten sind 2020 in Deutschland fürs Fernsehen produziert worden, 46 Prozent davon in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der Studie "Film- und Fernsehproduktion in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern 2019 und 2020" hervor, die heute in den Kölner MMC Studios im Beisein des für Medien zuständigen Staatssekretärs und Chefs der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, Goldmedia-Geschäftsführer Klaus Goldhammer, Oliver Castendyk von Hamburg Media School und Filmstiftungs-Geschäftsführerin Petra Müller vorgestellt wurde. Damit liegt NRW weiter an der Spitze unter den Bundesländern, gefolgt von Bayern (22 Prozent) und Berlin (zwölf Prozent).

Laut der Goldemedia-Studie, die die seit 1998 vom Formatt-Institut in Dortmund durchgeführte gleichnamige Studie ablöst, ging die Zahl der Programmminuten 2020 bundesweit 2020 im Vergleich zu 2019 um 26.000 zurück. Nordrhein-Westfalen sei das einzige Bundesland, in dem das Produktionsvolumen von 2019 auf 2020 angestiegen sei - von 317.255 Minuten auf 327.615 Minuten. Grund hierfür waren vor allem Produktionen im Entertainment-Bereich, von denen der Studie zufolge 2020 61 Prozent in NRW entstanden waren.

In der Studie erstmals systematisch erfasst wurden die von deutschen Unternehmen für Streamingdienste entstandenen Inhalte. Hier stieg die Zahl bundesweit von 31 Produktionen mit 7.702 Minuten im Jahr 2019 auf 58 Produktionen mit 10.669 Minuten im Jahr 2020. Mit 3.680 Minuten entstand gut ein Drittel des Produktionsvolumens im Jahr 2020 in NRW.

Das Volumen der Kinoproduktionen ging hingegen bundesweit von 26.846 Minuten im Jahr 2019 um 32 Prozent auf 18.236 Minuten im Jahr 2020 zurück. Dabei brach das Volumen der Dokumentarfilmproduktionen um rund 45 Prozent, das der Spielfilmproduktionen um knapp 19 Prozent ein.

Medienstaatssekretär Nathanael Liminski betonte bei der Präsentation der Studie: "Allen Widrigkeiten der Pandemie zum Trotz steht Nordrhein-Westfalen als Fernsehstandort Nummer eins sehr gut da. Unser Land konnte das Produktionsvolumen, vor allem im TV-Entertainmentbereich, sogar deutlich ausbauen. Doch nicht nur in diesem Segment spielt Nordrhein-Westfalen in der ersten Liga: Auch im Bereich Streaming wurden bei uns die meisten Inhalte produziert. Seit 2017 hat die Landesregierung die Fördermittel für die Film- und Medienbranche auf mehr als 17 Millionen Euro erhöht und damit fast verdoppelt. Die Ergebnisse der Studie bekräftigen, dass sich das auszahlt."

Die Studienergebnisse im Überblick