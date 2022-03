ndF: Eric Welbers steigt aus und bleibt

Bei der ndF steht eine Umstrukturierung der Geschäftsführung bevor. Eric Welbers verlässt die Geschäftsführung des Unternehmens, Viola Fischer-Weiss übernimmt diese Position und rückt an die Seite von Matthias Walther. Welbers bleibt dem traditionsreichen Produktionshaus jedoch erhalten und baut seine Aktivitäten in der ndF International Production GmbH, weiter aus. Die ndF IP produzierte bereits das internationale ZDF-Event "Der Schwarm", die deutsch-französisch-belgische Crime-Serie "Sophie Cross" und die finnische Streamingserie "The man who died".

Bei der ndF sieht man diese Veränderungen als Chance für den Ausbau der Firmenstrategie in Richtung internationaler Markt. Welbers und ndF-Chef Matthias Walther werden in der ndF IP gemeinsam neue Projekte entwickeln.

Eric Welbers übernimmt die Anteile der ndF an den italienischen und belgischen Produktionsfirmen Viola Film S.R.L. und Bravado Fiction. Den kaufmännischen Bereich der Unternehmensleitung der ndF übernimmt fortan Viola Fischer-Weiss, die seit 20 Jahren als Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens für das Unternehmen tätig ist

Matthias Walther spricht von der Fortführung des begonnen Wegs und hebt die "enge und sehr freundschaftliche Zusammenarbeit" mir Welbers hervor, "die wir mit in die Zukunft nehmen dürfen."Eric Welbers zeigt sich gegenüber der ndF ausgesprochen dankbar. "Ich möchte mich nun auf neue spannende Projekte konzentrieren - gemeinsam mit der ndF, aber auch mit eigenen Produktionen", so Welbers.