Filmfestival in Rom unter neuer Leitung

"Verändern wir Rom!", hatte Roberto Gualtieri im Oktober vergangenen Jahres nach seiner Wahl zum Bürgermeister der Ewigen Stadt erklärt gehabt. Das trifft nun auch für das dortige Filmfestival zu, dessen Führungsduo jetzt komplett ausgetauscht wurde - wie es auch schon zuvor der Fall gewesen war, wenn es einen politischen Wechsel an der Stadtspitze gegeben hatte.

So ersetzt Paola Malanga, bisher stellvertretende Direktorin von RAI Cinema tätig, als Künstlerische Leiterin des Festivals Antonio Monda. Der in New York lebende Journalist hatte in den sieben Jahren als Künstlerischer Leiter des Festivals namhafte Persönlichkeiten wie Quentin Tarantino, Tim Burton und Angelina Jolie im vergangenen Jahr auf den Roten Teppich geholt gehabt. Dem Vernehmen nach, soll er nun sogar von Filmgrößen wie Martin Scorsese, den Coen-Brüdern, Paolo Sorrentino und Marco Bellocchio Unterstützung im Kampf um seinen Posten beim Filmfestival in Rom bekommen haben - schlussendlich vergeblich.

Freundschaftlicher war hingegen der Wechsel im Präsidentenamt des Festivals von Laura Delli Colli zu Gian Luca Farinelli, bisher Leiter der Cineteca die Bologna. Laura Delli Colli wird auch weiterhin dem Festivalvorstand angehören.

Das Festa del Cinema di Roma findet in diesem Jahr von 13. bis 23. Oktober statt.