FFA unterstützt 50 Kinos mit mehr als zwei Mio. Euro

47 Modernisierungsprojekte, zwei Erweiterungen und die Neuerrichtung eines Kinos in Lübben im Spreewald, für die die GbR Doris, Manfred, Christian und Matthias Hahn etwas mehr als 38.000 Euro zugesprochen bekommen hat, wurden aktuell von der FFA mit insgesamt mehr als zwei Mio. Euro gefördert.

Die höchsten Einzelsummen von jeweils 200.000 Euro wurden für Modernisierungsmaßnahmen der CinemaxX-Kinos am Potsdamer Platz in Berlin und in Freiburg sowie das CineMotion Bremerhaven vergeben; mit etwas mehr als 198.000 Euro fördert die FFA aktuell Modernisierungsmaßnahmen im Cineplex Aachen, mit knapp 197.000 Euro Modernisierungsmaßnahmen im CinemaxX Kiel. Gut 179.000 Euro wurden für Modernisierungsmaßnahmen im Filmpalast Zittau bewilligt.

Mit etwas mehr als 152.000 Euro unterstützt die FFA die Erweiterung des Lichtspielberg-Kinos in Erding, etwas mehr als 100.000 Euro gehen an die Erweiterung des Freiluftkino Hasenheide.

Alle aktuellen FFA-Kinoförderungen unter www.ffa.de.