"It's a Sin" dominiert Nominierungen bei BAFTA TV Awards

Heute hat die British Academy of Film and Television Arts die Nominierungen für ihre BAFTA Television Awards 2022 bekanntgegeben. Die Verleihung findet am 8. Mai statt, wobei die TV Crafts Awards bereits am 24. April zum Zug kommen. Mit den meisten Nominierungen, gesamt elf, geht die fünfteilige LGBT-Miniserie "It's A Sin" von Russell T Davies ("Queer As Folk") für Channel 4 über junge Schwule im London der 1980er Jahre ins Rennen um die renommierten Preise. Ebenfalls weit vorn ist die Miniserie "Landscapers" mit gesamt sieben Nominierungen.

Bei den Serien (Drama) konkurrieren zwei BBC-Produktionen, "Vigil" (BBC One) und "In My Skin" (BBC Three), sowie "Manhunt: The Night Stalker" und "Unforgotten". Die Kategorie "Scripted Comedy" wird hingegen bis auf eine Ausnahme von Produktionen für Channel 4 dominiert, nämlich von "We Are Lady Parts", "Stath Lets Plats" und Motherland" sowie der BBC-Two-Produktion "Alma's Not Normal".

Bei den Miniserien gehen "Landscapers" (Sky Atlantic), "It's A Sin" (Channel 4), "Time" (BBC One) und "Stephen" (ITV) ins Rennen. Im Bereich "International" hat Netflix die Nase vorn mit den französischen Produktionen "Call My Agent" und Lupin" sowie mit Squid Game". Überdies schafften es Succession", Mare of Easttown" und The Underground Railroad" in die Nominierten-Auswahl.

Alle Nominierungen im Überblick.