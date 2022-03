Kaufcharts: Neues Führungsduo

Nach einer vorangegangenen, ruhigen Auswertungswoche ging es in Kalenderwoche zwölf Schlag auf Schlag: Dabei taten sich vor allem die Titel "Die Schule der magischen Tiere" und "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" hervor. Der Reihe nach: Im Blu-ray-Segment gingen die ersten fünf Positionen an Neuheiten-Titel. Am besten schnitt das Action-Horror-Franchise "Resident Evil" ab: Das Reboot "Welcome to Racccon City" belegt die Plätze eins (reguläre Blu-ray), drei (Steelbook) und fünf (4K UHD). Der deutsche Kinder-Fantasy-Film "Die Schule der magischen Tiere" mischt kräftig mit und schafft den Sprung auf Rang zwei. Ebenfalls vorne mit dabei: Die Neuauflage von "Halloween". Gemeint ist der Rob Zombie-Version des Horrorklassikers von 2007, die Leonine im Mediabook veröffentlicht hat.

Dazu kommen die Neueinsteiger "Der Pate" (Trilogie-Fassung anlässlich des 50. "Geburtstags") auf Platz zehn (sowie auf der 14 mit einem weiteren Produkt), die fünfte "Gomorrha"-Staffel auf Rang elf sowie eine 4K UHD-Fassung von "Shooter" auf Position zwölf.

Im DVD-Ranking hatte Leonines "Die Schule der magischen Tiere" die Nase vorn. Platz zwei geht an die Serie "NCIS" (Staffel 18). "Welcome to Racccon City" steigt neu auf Position drei ein. Die neue Version von "Der Doktor und das liebe Vieh" (Staffel 2) ist ebenfalls in den Top als Neuzugang dabei.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf