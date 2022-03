Filmfestival in Bozen eröffnet mit drei Kurzfilmen

Mehr als 70 Spiel- und Dokumentarfilme werden von 5. bis 10. April im Rahmen des 35. Bolzano Film Festival Bozen gezeigt, das nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder vor Ort stattfindet. Zehn Filme aus dem Festivalprogramm werden nach Veranstalterangaben darüber hinaus von 10. bis 16. April online präsentiert werden.

Eröffnet wird das Bolzano Film Festival Bozen in Anwesenheit von Filmemacher:innen, Produzent:innen und Filmcrews von drei Kurzfilmen, die "unterschiedlicher nicht sein könnten", wie das Festival betont.

In dem ersten von der IDM geförderten Kurzfilm "BinIchDenn?" erzählt Sabine Aichner von einer verloren wirkenden Frau, der in einem undefinierbaren Raum vier unterschiedliche Charaktere begegnet. Sie wird zur Projektionsfläche von deren Lebensrealitäten und es stellt sich die Frage "Kann sie die Erlösung bringen?"

Hazir Haziri, Schauspieler, Drehbuchautor und Dekan der Kunstfakultät der Universität Pristina wird am Eröffnungsabend des Bolzano Film Festival anwesend sein, wenn Korab Lecais "Klithma" dort gezeigt wird. Der Kurzfilm, der in der Reihe "Focus Europe" gezeigt wird, widmet sich der Geschichte eines Mannes, der während des Kosovo-Krieges 1999 Opfer sexueller Gewalt wurde - und den Auswirkungen auf dessen Beziehung zu seiner Frau.

Zum Abschluss des Eröffnungsabends des Bolzano Film Festival wird Alessandro Porzios "Come a Micono" zu sehen sein. Er ist Teil der vom Landshuter Kurzfilmfestival kuratierten Reihe "Kurzes über'n Brenner" und spielt in einer süditalienischen Stadt, in der nur noch ältere Menschen wohnen. Mit einem Video will der Bürgermeister der Stadt diese als Touristenziel bewerben und so die Abwanderung stoppen.

Weitere Informationen zum Festivalprogramm unter www.filmfestival.bz.it.