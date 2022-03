NENT-Group will sich umbennnen

Ein anderes Unternehmen hatte es kürzlich vorgemacht: Aus ViacomCBS wurde offiziell Paramount Global. Ein Rebranding, das auf dem Gedanken basierte, den hauseigenen Streamingdienst Paramount+ auch im Firmennamen kenntlich zu machen.

Ähnliches will jetzt die Nordic Entertainment Group vollziehen: Deren bekannteste Marke, und letztlich einzige mit Relevanz, lautet Viaplay. Zudem sei sie, so die NENT Group der wichtigste Umsatzträger. Am 30. März gab das Unternehmen daher bekannt, sich in Viaplay Group umbenennen zu wollen.

Anders Jensen, Präsident und CEO der Nordic Entertainment Group erklärte zu dem Vorgang: "Unser vorgeschlagenes Rebranding zeigt genau, wer wir sind - ein schnell wachsendes internationales Entertainment-Unternehmen. Die Umbenennung in Viaplay Group wird für Klarheit, Einfachheit und Sichtbarkeit sorgen. Dies wiederum wird uns für Partner, Investoren und Talente noch attraktiver machen. Der globale Streaming-Markt war noch nie so aufregend und wettbewerbsfähig, und Innovation in allen Bereichen, von unserer Plattform bis zu unserer Marke, ist von entscheidender Bedeutung."

Der Streamingdienst Viaplay ist bisher in elf Ländern verfügbar. Bis Ende 2023 soll die Plattform in mindestens 16 Märkten präsent sein, darunter auch in Deutschland. Bis Ende 2025 sollen rund zwölf Mio. Abonnenten gewonnen werden.

Der Vorschlag unterliegt der Zustimmung der NENT-Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung am 18. Mai.

Im Rahmen des Rebrandings sollen die Radio- und Werbeverkaufsgeschäfte in Viaplay Group Radio bzw. Viaplay Group Ad Sales umbenannt werden. Das Studiogeschäft des Unternehmens wurde im September 2021 in Viaplay Studios umstrukturiert.