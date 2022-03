Nicolette Krebitz' Berlinale-Beitrag "A E I O U" zur Eröffnung bei Crossing Europe

Traditionell zeigt das Crossing Europe Filmfestival in Linz mehrere Eröffnungsfilme. Einer von ihnen ist am 27. April Nicolette Krebitz' Berlinale-Wettbewerbsbeitrag "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe".

Nicolette Krebitz' Berlinale-Wettbewerbsbeitrag A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" mit Sophie Rois in der Hauptrolle ist einer der Eröffnungsfilme des Crossing Europe Filmfestival, dessen 19. Ausgabe von 27. April bis 2. Mai Präsenzfestival in Linz stattfindet.

Wie das Festival heute bekannt gibt, gibt es traditionell erneut mehrere Eröffnungsfilme. So werden neben "A E I O U" zur Eröffnung von Crossing Europe auch der portugiesische Dokumentarfilm "Viagem ao Sol" von Susana de Sousa Dias und Ansgar Schaefer über Kinder, die aus dem zerbombten Wien in den Nachkriegsjahren nach Portugal "verschickt" wurden, der Thriller Inexorable" des Tribute-Gasts Fabrice du Welz, der in Linz seine Österreichpremiere feiern wird, und Hanna Bergholms Debütfilm "Pahanhautoja", der die "Nachtschicht"-Schiene eröffnen wird, gezeigt. Ein weiterer Debütfilm, Annika Pinskes Alle reden übers Wetter", beschließt das Crossing Europe Filmfestival am 2. Mai.

Ihre Österreichpremieren werden in Linz nach Angaben des Festivals zahlreiche Filme feiern, " die sich mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen wie etwa Flucht als unmittelbare Folge von kriegerischen Konflikten beschäftigen und auch verstärkt auf die Solidargemeinschaft Europa pochen". Als Bespiele nennt das Festival den Dokumentarfilm "Nasim", in dem Ole Jacobs und Arne Büttner eine afghanische Familie im Geflüchtetenlager im griechischen Moria porträtieren, Gabor Fabricius' Spielfilmdebüt "Eltörölni Frankot" über den Sänger einer verbotenen Punkband, der vom ungarischen Staat zum Schweigen gebracht werden soll, und Jan P Matuszynskis auf wahren Begebenheiten beruhenden Zeby nie bylo sladow" über die Ermordung eines jungen Studenten im Polen in den 1980er Jahren und die Vertuschungsversuche des Staates.

Bereits ab 31. März bietet das Crossing Europe Filmfestival im Rahmen einer erstmaligen Kooperation mit filmfeiend https://www.filmfriend.de/de/home, der Video-on-Demand-Plattform für Bibliotheken, und der Stadtbibliothek Linz 18 Filme früherer Festivalausgaben im Netz an. Dazu zählt u.a. der Abschlussfilm des 2019er Festivals, Teona Strugar Mitevskas Gott existiert, ihr Name ist Petrunya".

