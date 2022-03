"Jujutsu Kaisen 0" beschert Kinopolis-Kinos Animé-Rekord

Mit mehr als 10.000 Besuchern am gestrigen Dienstag bescherte "Jujutsu Kaisen 0" Kinopolis die höchste Besucherzahl, die ein Animé-Titel je an einem Tag in den Kinos der Kette erzielt hatte.

Mit mehr als 10.000 Besuchern an 14 teilnehmenden Standorten hat "Jujutsu Kaisen 0" am gestrigen Dienstag die höchste Besucherzahl, die je an einem Tag für einen Animé-Titel in den Kinopolis-Kinos erzielt worden war, beschert.

"Die zielgerichtete Event-Auswertung des Titels war für uns von Anfang an von großer Bedeutung und bestärkt unsere strategisch aus Disposition und Marketing gebündelte Herangehensweise bei großen Event Cinema Titeln zunächst einen Termin zu fokussieren", erklärt Francesco Bertolini, Senior Marketing Manager Filmbezogene Aktionen & Event Cinema bei Kinopolis, der sich begeistert von dem großen Zuspruch der "Jujutsu Kaisen 0"-Fans zeigte. Für 4. April kündigte Kinopolis in allen Standorten Zusatzvorstellungen des Titels an.

"Jujutsu Kaisen 0" wird den Kinos von Crunchyroll im Rahmen der "KAZÉ Animé Nights" angeboten.

Für die nächsten beiden Titel der "KAZÉ Animé Nights", "Detektiv Conan 25 - Die Halloween-Braut" und "My Hero Academia: World Heroes Mission", hat Kinopolis nach eigenen Angaben bereits den Vorverkauf gestartet.