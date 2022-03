REVIEW STREAMING: "Moon Knight" auf Disney+

Mit "Moon Knight" startet heute auf Disney+ eine neue sechsteilige Miniserie mit Oscar Isaac als einen der ungewöhnlicheren Helden aus dem Marvel Cinematic Universe. Lesen Sie hier unsere Besprechung.

Neue Serie von Marvel. Das Gute ist, oder das Schlechte, je nachdem, wie sehr einem das Marvel Cinematic Universe am Herzen liegt, dass man es im Grunde nicht merkt. Zwar heißt es, dass "Moon Knight", eine von Doug Moench erschaffene Figur, die erstmals 1975 auftrat und ab 1980 eigene Serien erhielt, Teil der vierten Phase des MCU ist. Aber anders als bei den vier Marvelserien des Vorjahres auf Disney+ muss man zumindest bei den ersten vier Folgen, die der Presse zur Besprechung vorlagen, keinerlei Vorwissen mitbringen oder die Figuren aus den "Avengers"-Filmen und ihre Beziehungen zueinander kennen, um gleich von Anfang eintauchen zu können in die Erzählung. Was man mitbringen muss, ist indes Neugier und Aufgeschlossenheit, denn "Moon Knight" schlägt fast so viele Haken und ist fast so komplex wie Noah Hawleys gefeierte FX-Marvelserie "Legion" aus dem Universum der X-Men", dabei allerdings geerdeter im Narrativ und weniger wild halluzinierend im Look: Aber ohne zuviel zu verraten, ist doch jede neue Folge völlig anders als die vorhergehende, schlägt die sechsteilige Miniserie doch immer Wege ein, die man als Zuschauer gerade nicht erwartet, und ist dabei doch sehr stringent, geradlinig und leichtfüßig.

Oscar Isaac, der zuvor schon in X-Men: Apocalypse" als Titelfigur erste Marvel-Erfahrungen gesammelt hat, zuletzt aber vor allem durch Dune" und "Szenen einer Ehe" von sich reden gemacht hat, ist erst einmal völlig ungewohnt als sanftmütiger Verkäufer in einem Londoner Museumsshop: Wie er die Figur spielt, muss man an Charlie Chaplins liebenswerten Friseur in Der große Diktator" denken, allerdings mit einem ausgeprägten britischen Akzent. Und der langsam erwachenden Erkenntnis, dass er nicht, wie befürchtet, schlafwandelt, sondern im Schlaf die Persönlichkeit wechselt und sich in den ehemaligen CIA-Agenten Mark Spector verwandelt, der unter dem Einfluss der ägyptischen Mondgottheit Khonshu zu dem mächtigen Moon Knight wird. Eine Figur, die eine entscheidende Rolle spielt in einem Machtkampf der ägyptischen Götter, der dank des mysteriösen Gurus Arthur Harrow - Ethan Hawke erdet die Figur ganz ausgezeichnet - auch in unserer Realität ausgefochten wird. Klingt komplizierter als es ist. Dank der umsichtigen Aufbereitung durch Showrunner Jeremy Slater ("The Umbrella Academy") ist man als Zuschauer immer obenauf. Bis einem mal wieder der Boden unter den Füßen weggezogen wird.

Thomas Schultze