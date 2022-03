HBO Max entwickelt "Es"-Serien-Prequel

Nach "The Penguin" wäre es das nächste Serienprojekt zu einem großen Warner-Kinoerfolg: Offenbar arbeiten die Macher des Horror-Blockbusters "Es" an einem Prequel für HBO Max.

Nach dem "The Penguin"-Prequel zu "The Batman" beim Streamingdienst HBO Max entwickelt sich ein Muster: Denn jetzt befindet sich dort laut Medienberichten auch ein Serien-Prequel zum Hit-Horrorfilm "Es" nach Stephen King in der Entwicklung. Der Arbeitstitel lautet "Welcome to Derry" und soll die Vorgeschichte des ikonografischen Clowns Pennywise erzählen, der die Bürger der amerikanischen Kleinstadt Derry terrorisiert.

"Es"-Regisseur Andy Muschietti wird mit Barbara Muschietti und Jason Fuchs Executive Producer. Letzterer soll auch die Drehbücher schreiben. Andy Muschietti ist für die Regie der ersten Serienepisode angedacht. Warner Bros. Television produziert. HBO Max hat die Meldung des Prequels selbst noch nicht kommentiert.

Die beiden "Es"-Neuverfilmungen spielten im Kino weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein.