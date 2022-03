Nielsen geht an Finanz-Konsortium

Rating- und Quotenspezialist Nielsen wird an ein Private-Equity-Konsortium verkauft, an dem u.a. Evergreen Coast Capital und Brookfield Business Partners beteiligt sind. Der Wert des Unternehmens beläuft sich auf 16 Milliarden Dollar inklusive Schulden. Aktuell teilt Nielsen mit, dass eine endgültige Vereinbarung über einen Kaufpreis von 28 Dollar je Aktie in bar unterzeichnet wurde. Das von CEO David Kenny geführte Unternehmen hatte erst kürzlich ein Angebot in Höhe von 14 Mrd. Dollar mit der Begründung abgelehnt, dass Nielsen damit "erheblich unterbewertet" sei.

Obwohl Nielsen in den letzten Jahren mit Messproblemen konfrontiert war und teilweise erheblich kritisiert wurde, vertritt die Käufer-Gemeinschaft dennoch die Meinung, dass das Unternehmen gut positioniert sei, um bei medienübergreifender Messung von TV und Streaming weiter führend zu bleiben.