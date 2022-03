Kinocharts Frankreich: "The Batman" auf dem Weg zur dritten Million

Der alte und neue Spitzenreiter der französischen Kinocharts, "The Batman", verzeichnet in Frankreich aktuell schon mehr als 2,6 Mio. Besucher.

Mit 205.000 Besuchern konnte Matt Reeves The Batman" Platz eins der französischen Kinocharts am vergangenen Wochenende souverän verteidigen und steht damit insgesamt bei gut 2,6 Mio. Besuchern. Platz zwei ging erneut an Jean-Jacques Annauds Rekonstruktion des Brands von Notre Dame im April 2019, Notre-Dame brûle", der am Wochenende 108.000 Besucher in die französischen Kinos lockte und insgesamt knapp vor der halben Besuchermillion steht.

Die Plätze drei bis fünf der französischen Kinocharts belegten am vergangenen Wochenende drei Neustarts. Michael Bays Thriller "Ambulance" verzeichnete mit 101.000 Besuchern (inkl. Previews: 123.000 Besucher) als letzter Film noch eine sechsstellige Besucherzahl. Die französischen Produktionen La brigade" (92.000 Besucher; inkl. Previews: 119.000 Besucher) und Le temps des secrets" (90.000 Besucher; inkl. Previews: 142.000 Euro) lagen auf den Plätzen vier und fünf knapp unter der 100.000-Besucher-Marke.

Eine weitere heimische Produktion, L' ombre d'un mensong", landete an ihrem Startwochenende mit 32.000 Besuchern (inkl. Previews: 35.000 Besucher) auf der Elf auch noch in den Top 15 der französischen Kinocharts.