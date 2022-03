Kinocharts Großbritannien: "The Batman" weiter souverän vorn

Drei Neustarts in den Top Sieben, aber "The Batman" bleibt souveräner Spitzenreiter der britischen Kinocharts.

Mit einem Einspiel von umgerechnet rund 1,66 Mio. Euro hat The Batman" Platz eins der britischen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigt und steht dort insgesamt bei 35,63 Mio. Euro. Die Plätze zwei und drei belegten mit S S Rajamoulis Actiondrama RRR" (650.000 Euro) und Michael Bays Thriller "Ambulance" (521.000 Euro) zwei Neustarts. In Irland spielte "RRR" weitere 43.000 Euro ein, was Platz 17 in den Charts bedeutete.

Komplettiert wird die Top fünf der britischen Kinocharts aktuell durch Uncharted" (WE: 349.000 Euro; gesamt: 23,24 Mio. Euro) und The Nan Movie" (WE: 289.000 Euro; gesamt: 1,14 Mio. Euro).

Platz sieben der britischen Kinocharts belegte mit Joachim Triers Der schlimmste Mensch der Welt" (193.000 Euro) der dritte Neustart in den Top Ten.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Iris K Shims Horrorfilm Umma" belegte an seinem Startwochenende mit einem Einspiel von gut 35.000 Euro Platz 19 der britischen Kinocharts.

Die Top 15 der britischen Kinocharts