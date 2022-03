ZDF-Komödie mit Christoph Maria Herbst

In der Real-Film-Produktion "Leerkräfte" (AT) spielt der Schauspielstar einen Mathematiker, der Job und Frau verliert und deshalb auf Lehrer umsattelt.

Das ZDF hat ein Herz für Lehrer: Nach dem Erfolg der "Extraklassen"-Filme mit Axel Prahl wird nun Christoph Maria Herbst der nächste Pädagoge, der auf Umwegen seine Aufgabe fürs Leben findet. In "Leerkräfte" (AT), einer aktuell in Berlin und Potsdam gedrehten Komödie für den Mainzer Sender, spielt Herbst den Mathematiker Richard Glossat, dem sowohl Ehefrau Anke als auch sein Job abhanden kommen. Um geniale Ideen nicht verlegen, heuert er als Mathematiklehrer an der Schule seiner Frau an, um sie zurückzugewinnen. Doch der Schulalltag ist kein Zuckerschlecken und Anke alles andere als begeistert von ihrem neuen Kollegen.

Brigitte Zeh hat den Part der Ehefrau übernommen, Virginia Leithäuser spielt die gemeinsame Tochter. In weiteren Rollen wirken Kai Lentrodt, Ramona Kunze-Libnow und Michael Hanemann mit. Regie führt Ingo Rasper, das Drehbuch stammt von Marc Terjung.

Produziert wird "Leerkräfte" von Real Film Berlin (Produzent: Jakob Krebs, Producerin: Nadine Lewerenz). Die redaktionelle Verantwortung ZDF liegt bei Alexander S Tung.