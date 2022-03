Netflix wertet polnischen Standort auf

Netflix gab bekannt, seine Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa zu intensivieren. In einem Blogeintrag erklärte Larry Tanz, Video President Series EMEA, dass das Unternehmen seit dem 29. März mit einem eigenen Büro in Polen vertreten ist: "Das Netflix-Büro in Warschau ist ein natürlicher nächster Schritt für uns und wird dazu beitragen, eine langfristige Zusammenarbeit in der Region aufzubauen, bestehende Verbindungen zu vertiefen und neue Möglichkeiten für Content-Schöpfer und Produzenten zu schaffen. Die Kreativität und das Potenzial der lokalen Industrie machen Warschau zu einem großartigen Standort für unser Geschäft in Mittel- und Osteuropa."

Netflix ist in der CEE-Region (Central & Eastern Europe) seit sieben Jahren aktiv. Zu den polnischen Inhalten zählen Titel wie "The Woods", "Sexify", "Rojst '97", "David and the Elves", "Nobody Sleeps in the Woods Tonight", "How I Fell in Love with a Gangster" oder "Operation Hyacinth". Tanz zufolge hat Netflix in Polen bisher mehr als 490 Mio. Zloty in die Original-Produktion investiert und seither 2600 Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Wie andere Studios auch, lässt Netflix viele seiner internationalen englischsprachigen Serien und Filme in der CEE-Region produzieren, beispielsweise Titel wie "Extraction 2" und die erste Staffel von "Shadow & Bone".