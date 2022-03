Weitere internationale Starttermine für Disney+

Disney kündigte an, dass sein Streamingdienst Disney+ im Laufe der kommenden Monate in weiteren 42 Ländern an den Start gehen wird.

Disney expandiert weiter und arbeitet an seinem internationalen Rollout. So gab das Unternehmen jetzt bekannt, dass im Laufe der nächsten Monate Disney+ in 42 Ländern in elf Territorien gelauncht wird. Los geht es laut Mitteilung am 18. Mai in Südafrika, wo die Plattform für monatlich 119 südafrikanische Rand (etwa: 7,40 Euro) abonniert werden kann. Am 8. Juni folgen zahlreiche Märkte im afrikanisch-arabischen Raum wie Ägypten, Irak, Katar und sogar in den Palästinensischen Gebieten.

Eine weitere Launch-Welle erfolgt in vielen europäischen Ländern ab dem 14. Juni. Dazu zählen beispielsweise Staaten wie Albanien, Bulgarien, Griechenland, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Türkei und Achtung: Vatikanstadt. Israel wurde für 16. Juni programmiert.