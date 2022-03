Gerard McMurray inszeniert Comicverfilmung "Black" für Warner

Der Regisseur von "The First Purge" wird bei der Verfilmung des 2016 erschienenen Comics über eine Welt, in der nur Schwarze Superkräfte haben, Regie führen.

Gerard McMurray ("The First Purge") wird für Warner das 2016 im Verlag Black Mark Studios erschienene Comic "Black" verfilmen. Das berichtet "Deadline.com". Das von Kwanza Osajyefo und Tim Smith 3 geschriebene und von Jamal Igle und Khary Randolph illustrierte Comic spielt in einer Welt, in der ausschließlich Schwarze Superkräfte haben.

Nach Informationen von "Deadline.com" steht in der geplanten Verfilmung ein junger Mann im Mittelpunkt, der seine Superkräfte entdeckt, nachdem er ein Gewaltverbrechen überlebt hat. Er befindet sich mitten in einem Krieg um die Zukunft der Menschheit, in einer Welt, in der ein Geheimbund die Kontrolle über die Mächtigen und ihre Fähigkeiten übernehmen will.

Produziert wird die Comicverfilmung von Jeff Robinov und John Graham von Studio 8 zusammen mit Matteo Pizzolo (Black Mask Studios); die Comicautoren Kwanza Osajyefo und Tim Smith 3 sind als Koproduzenten an Bord.