Einschaltquoten: Starker "Spreewaldkrimi"

Auch wenn der von Network Movie produzierte Spreewaldkrimi: Tote trauern nicht" mit 6,49 Mio. Zuschauern (MA: 22,2 Prozent) den Reichweitenbestwert der Reihe vom Februar 2021 zwar um knapp 700.000 Zuschauer verpasste - der Marktanteil lag hingegen rund einen halben Prozentpunkt über dem damaligen Wert -, sicherte er dem ZDF gestern souverän Platz eins bei den gestrigen Einschaltquoten. Im Ersten sahen nach der "Tagesschau" (5,75 Mio. Zuschauer / MA: 20,5 Prozent) 3,69 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent) den "Brennpunkt: Krieg in der Ukraine". Die Reportage "Heimreise in den Krieg" und der Polittalk "Hart aber fair" verzeichneten im Anschluss daran 2,16 Mio. Zuschauer (MA: 7,3 Prozent) bzw. 2,27 Mio. Zuschauer (MA: 8,2 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" mit einem Marktanteil von 15,6 Prozent - ein Plus von rund zweieinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche - die erste Wahl in der gestrigen Primetime. Für den "Brennpunkt" im Ersten standen in dieser Zielgruppe 15 Prozent zu Buche, die Reportage "Heimreise in den Krieg" kam auf 8,2 Prozent. Für den ZDF-"Spreewaldkrimi" hatten sich gestern Abend 6,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen entschieden gehabt.

Sat1 schrammte mit Harry Potter und der Gefangene von Askaban" (9,9 Prozent) denkbar knapp an der Zehn-Prozent-Marke vorbei. Für die Vox-Datingshow "First Dates Hotel" stand gestern Abend ein 14/49-Marktanteil von 7,5 Prozent zu Buche; ein leichter Rückgang im Vergleich zur Vorwoche. Auf 5,7 und 7,2 Prozent in dieser Zielgruppe kamen gestern Abend zwei Folgen der RTLZWEI-Doku-Soap "Die Geissens". Marktanteile von 6,7 und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen standen für die ProSieben-Serien "Seattle Firefighters" und "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" zu Buche, 5,4 Prozent für den Superheldenfilm Green Lantern" bei Kabel eins.