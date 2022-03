Will Smith entschuldigt sich bei Chris Rock

Nachdem er Chris Rock bei der Oscarverleihung geohrfeigt hatte, hatte sich Will Smith in seiner Dankesrede für seinen Oscar bei der Academy und den anderen Nominierten entschuldigt - nicht aber bei Rock. Diese Entschuldigung erfolgte jetzt via Instagram.

Will Smith hat sich für seinen Ausraster bei der Oscarverleihung bei Chris Rock entschuldigt. Dieser hatte bei der Präsentation des Oscars für den besten Dokumentarfilm einen Witz über die Kurzhaarfrisur von Will Smith' Frau Jada Pinkett Smith, die an kreisrundem Haarausfall leidet, gemacht. Will Smith war daraufhin auf die Bühne gestürmt und hatte Chris Rock geohrfeigt. Wenig später entschuldigte Smith sich unter Tränen in seiner Dankesrede für seinen Oscar als Hauptdarsteller in King Richard" bei der Academy und den anderen Nominierten, nicht aber bei Chris Rock. Diese Entschuldigung erfolgte nun via Instagram, wo Will Smith schreibt:

"Gewalt in jeder Form ist giftig und zerstörerisch. Mein Verhalten bei der Oscarverleihung in der vergangenen Nacht war inakzeptabel und unentschuldbar. Witze auf meine Kosten sind Teil meines Jobs, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war für mich zu viel zu ertragen und ich habe emotional reagiert.

Ich möchte mich öffentlich bei Dir, Chris, den Produzenten der Show, allen Teilnehmern an der Verleihung und jedem, der weltweit zugesehen hat, entschuldigen. Ich möchte mich auch bei der Familie Williams und der 'King Richard'-Familie entschuldigen. Ich bedauere zutiefst, dass mein Verhalten das beschmutzt hat, was anderenfalls eine großartige Reise für uns alle gewesen wäre.

Ich arbeite an mir

Aufrichtigst

Will"

Unterdessen hat die Academy eine formelle Überprüfung des Vorfalls angekündigt. In einer Sitzung am 30. Mai wird sich das Board of Governors mit dem Vorfall beschäftigen und sich dabei auch mit der Frage beschäftigen müssen, warum Smith nach dem Vorfall nicht aus dem Saal verwiesen wurde. Seinen Oscar wird Smith wohl nicht wieder aberkannt bekommen.