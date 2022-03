Foto des Tages: Berlin-Premiere für Ausbrecherkönig

Kino

Port au Prince Pictures rief und alle kamen: Oliver Rihs' neuer Kinofilm "Bis wir tot sind oder frei" feierte im Kino International - endlich - die umjubelte Berlin-Premiere. In den Hauptrollen des 80er-Jahre Politdrama um den Rebell, traurigen Clown, Hasardeur und Ausbrecherkönig Stürm sind Marie Leuenberger, Joel Basman und Jella Haase zu sehen. Produziert wurde "Bis wir tot sind oder frei" von Contrast Film, Zürich und Port au Prince Film & Kultur Produktion, Berlin, in Koproduktion mit Niama Film, Stuttgart. Die Kinotour führt Joel Basman und Oliver Rihs nach Hamburg (29.3.), Braunschweig (30.3.), Münster (31.3.) und Stuttgart (1.4.). Bundesweiter Kinostart ist am 31. März. Auf dem Foto (v.l.n.r.) Produzent Jan Krüger, Produzent Marcus Machura, BR-Redakteurin Cornelia Ackers, Regisseur Oliver Rihs, die Hauptdarsteller*innen Joel Basman und Marie Leuenberger sowie Produzent Ivan Madeo Foto: André Hercher (PR-Veröffentlichung)