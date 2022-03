Canneseries: Fanny Herrero wird Jury-Präsidentin

Die durch die Serienproduktionen "Call My Agent" und "Les Bleus" bekannte Drehbuchautorin steht an der Spitze der diesjährigen Jury des Hauptwettbewerbs für lange Serie, zu dem auch die deutschen Serien "Souls" und "Strafe" eingeladen sind.

Das vom 1. bis 6. April in Nachbarschaft zur MIP TV stattfindende Festival Canneseries hat hat am heutigen 28. März die Besetzung der Jury des Wettbewerbs für lange Serie bekannt gegeben. An der Spitze des sechsköpfigen Gremiums steht Drehbuchautorin Fanny Herrero, die sich nicht zuletzt als Kreatorin und Showrunnerin von "Call My Agent!" einen Namen gemacht hat. Zur weiteren Besetzung gehören die französische Schauspielerin Anne Marivin, ihr US-Kollege Denis O'Hare, der isländische Schasupieler, Autor und Produzent Ólafur Darri Ólafsson%, der französische Jung-Star Sami Outalbali und Filmkomponist Daniel Pemberton.

In Händen dieses Sextett liegt es, ob die nominierten deutschen Beiträge, die Sky-Serie Souls" und die Schirach-Serie "Strafe" von RTL+, in Cannes zu den Gewinnern zählen.