ARD-Sender One in neuem Design

Ab dem 30. März präsentiert dich der ARD-Sender One in einem neuen Design. In dessen Zentrum steht die Kreisform des Logos, die sich jetzt als wiederkehrendes Element durch alle Programmbestandteile zieht und auch für die Social-Media-Auftritte des Senders verwendet wird. Eine reduzierte Farbpalette soll dem On-Air-Design ein harmonisches und wertiges Aussehen verleihen. Darüber hinaus wurde ein neues Sounddesign entwickelt.

"Weniger bunt, dafür modern und wertig - das neue Design passt perfekt zum geschärften Profil von One", so Programmchef Ingmar Cario. Der stellvertretende WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung sieht das neue Design in Einklang mit der Entwicklung des Senders, der mit einem "klaren Fokus auf spannende Fiktion und gute Unterhaltung (...) nicht nur zur festen Größe in der ARD-Mediathek wurde, sondern in den vergangenen Jahren auch linear viele Zuschauer:innen für sich hinzugewinnen konnte". Zu den Programm-Higlights des Senders gehört die neue Staffel des Talkformats "Bauerfeind" (ab 19. Mai immer donnerstags um 21.45 Uhr), die in Kooperation mit dem RBB entstand und erstmals in Berlin produziert wurde. Im Spielfilm-Bereich feiern Schneider vs und "Lucia - Engel des Todes" ihre Free-TV-Premeier auf One. Zum Serien-Portfolio gehören "Arde Madrid" über die spanischen Jahre Ava Gardners, die französischen Mini-Serien "Blutrote Hochzeit" und "Das Mädchen mit den blauen Augen", die zweite Staffel der One-Koproduktion "Parlament" und Klassiker wie Die Straßen von San Francisco" und Mit Schirm, Charme und Melone".