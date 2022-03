So reagiert Hollywood auf den Oscar-Skandal

Glaubt man Schilderungen von der Oscar-Party der Vanity Fair, scheint Will Smith seine noch bei der Entgegennahme des Schauspiel-Oscars für King Richard" zur Schau gestellte emotionale Erschütterung relativ schnell abgelegt haben - der "Hollywood Reporter" etwa zitiert ihn von dort schlicht mit den Worten "Es war eine schöne Nacht." Ohnehin fiel natürlich schon auf der Bühne auf, dass sich Smith zwar bei der Academy entschuldigte, nicht aber bei Chris Rock, dem er vor laufenden Kameras auf der Bühne einen Schlag versetzt hatte.

Um das Ereignis noch einmal kurz zu rekapitulieren: Chris Rock hatte Jada Pinkett Smith schon 2016 in seiner Rolle als Moderator der Oscar-Verleihung aufs Korn genommen. Pinkett Smith hatte damals erklärt, der Veranstaltung im Zuge der "Oscars So White"-Kontroverse fern zu bleiben, worauf Rock in seinem Eröffnungsmonolog mit den Worten einging: "Wenn Jada die Oscars boykottiert, ist das so, als würde ich Rihanna's Höschen bokottieren. Ich bin schlicht nicht eingeladen."

Bei der diesjährigen Verleihung nun witzelte Rock als Präsentator der Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm: "Jada, ich liebe Dich! 'G.I. Jane 2', ich kann's nicht erwarten, Dich zu sehen!" Hintergrund dieses "Witzes" ist die Tatsache, dass GI Jane" von Ridley Scott einst hauptsächlich deswegen zum Gespräch wurde, weil sich Demi Moore für ihre Darstellung einer Soldatin die Haare komplett abrasiert hatte. Jada Pinkett Smith hatte bereits vor Jahren erklärt, dass sie an Alopecia leidet, einer Krankheit, die zu starkem Haarausfall führt.

Will Smith jedenfalls reagierte, indem er die Bühne betrat, Chris Rock einen Schlag verpasste und nach der Rückkehr auf seinen Sitz noch zwei Mal in Richtung Rock brüllte: "Halt den Namen meiner Frau aus Deinem verf*** Maul!" Rocks Antwort: "Das werde ich, OK?" gefolgt von "Das war...die großartigste Nacht in der Geschichte des Fernsehens", bevor er den Preis überreichte.

Bei der Entgegennahme seiner Auszeichnung für die Hauptrolle in "King Richard" hatte Will Smith sich unter Tränen bei der Academy (nicht aber bei Rock) entschuldigt und Parallelen zu seiner Rolle gezogen. Zudem verriet er, was ihm Denzel Washington, der als einer der Umsitzenden nach der Eskalation beruhigend auf Smith eingeredet hatte (wie auch Tyler Perry und Bradley Cooper), mitgegeben hatte: "Sei vorsichtig, wenn Du Deinen höchsten Punkt erreichst - denn das ist die Zeit, wenn der Teufel nach Dir greift!" Bei besagter Party soll Smith nach Darstellung des "Hollywood Reporter" dann von Stars wie Lupita Nyong'o und Trevor Noah in den Arm genommen worden sein.

Während Chris Rock nach derzeitigem Stand darauf verzichtet, Anzeige zu erstatten (dies teilte das zuständige Los Angeles Police Department in einem Statement mit), fallen die Reaktionen von Prominenten auf den körperlichen Angriff in den sozialen Medien mitunter sehr deutlich aus - nicht zuletzt die Tatsache, dass ein Nicht-Preisträger mit höchster Wahrscheinlichkeit umgehend aus dem Saal entfernt worden wäre, wird wiederholt thematisiert. Andere versuchen, dem Vorfall noch etwas Humor abzuringen. Hier einige ausgewählte Stimmen via Twitter:

Der diesjährige Oscar-Produzent Will Packer: "Naja...ich hatte ja versprochen, dass es keine langweiligen Oscars werden."

Will Smiths Sohn Jaden Smith: "Genau so handhaben wir die Dinge."

Marshall Herskovitz: "Ich rufe die Academy als eines ihrer Mitglieder auf, Disziplinarmaßnahmen gegenüber Will Smith zu ergreifen. Er hat Schande über unsere komplette Gemeinschaft gebracht."

Rosie O'Donnell: "Das ist so erschütternd - auf jeglicher Ebene. Bravo an Chris Rock, der Will Smith nicht vernichtet hat, was er problemlos könnte. Er wandte sich schlicht von einer traurigen Darstellung toxischer Männlichkeit eines narzisstischen Verrückten ab."

Mia Farrow (die übrigens schon Rocks Witz aus dem Jahr 2016 begeistert geteilt hatte): "Es war nur ein Witz. Witze sind das, was Chris Rock macht. Er war schon immer bissig, für seine Verhältnisse war das ein zahmer Witz. Und ich liebe 'G.I. Jane".

Michael Moore: "Wie üblich, wenn es an der Zeit ist, den Dokumentarfilm-Oscar zu überreichen, bricht die Hölle aus."

Politiker Michael Steele: "Wie traurig ist es, wenn man jemandem live im Fernsehen verprügelt, danach einen Oscar gewinnt, stehende Ovationen erhält und dann von 'Liebe' spricht, während man den Oscar entgegennimmt. An diesem Moment war einfach so viel verkehrt."

Ex-Talkshow-Host Conan O'Brien: "Ich habe gerade Will Smiths Schlag gesehen. Hat jemand eine Late-Night-Show, die ich mir nur für morgen borgen kann?"

Hal Sparks: "Irgendjemand in Will Smiths innerem Kreis muss ihm beibringen, dass es undenkbar ist, dass das, was er heute getan hat, nicht dazu führt, dass irgendwo ein Comedian verprügelt oder getötet wird. Er gab freie Fahrt für eine Menge Gewalt."

Sophia Bush: "Gewalt ist nicht in Ordnung. Eine Attacke ist niemals die Lösung. Aber: Das ist das zweite Mal, dass Chris Jada auf der Oscar-Bühne aufs Korn genommen hat - und diesmal hat er sich auf ihre Alopecia gestürzt. Auf jemandes Immunerkrankung einzudreschen, ist falsch. Es absichtlich zu tun, ist grausam. Beide brauchen eine Verschnaufpause."

Minnie Driver erklärte gegenüber Variety": "Es war zutiefst persönlich. Wir wurden Zeugen, wie sich Emotionen aufschaukelten. Ich hoffe wirklich, dass sich die beiden später zusammenraufen."

Michael Ian Black: "Es ist so enttäuschend, dass Will Smith Muhammed Ali spielte, aber nicht einmal Chris Rock ausknocken kann."

Mark Hamill tweetete unter dem Hashtag "Hässlichster Oscar-Moment aller Zeiten".

Comedian London Hughes: "Lol, also ein öffentlicher Angriff ist im Jahr 2022 die Antwort auf einen unsensiblen Witz? Gut zu wissen. Ich mache mein nächstes Netflix-Special über Zoom."

Reporterin Ida Bae Wells: "Es bringt mich aus dem Konzept, dass man jemanden bei einer Live-Übertragung auf der Oscar-Bühne attackieren kann, um dann schlicht wieder Platz zu nehmen und den Rest der Show zu verfolgen."

Schriftsteller Wajahat Ali: "Wenn du als Star berühmt genug bist, kannst du jemanden live im Fernsehen schlagen und dich wieder lässig hinsetzen. Den Rest der Show genießen. Eine Auszeichnung gewinnen. Stehende Ovationen erhalten. Dich irgendwie entschuldigen, irgendwie aber auch nicht. Weitere Ovationen erhalten und dann von Leuten in Schutz genommen werden. Amerika ist erstaunlich."

Sean Combs erklärte gegenüber Vanity Fair: "Ich denke, wir kennen den Charakter beider Jungs - und ihr, wisst, manchmal geschieht so eine Sch***."

Leslie Odom Jr erklärte gegenüber Vanity Fair: "In diesem Geschäft kann man sich manchmal fühlen, als sei Dir sogar die Haut abgezogen worden. Es geht um Verletzlichkeit und ich denke, wir haben zwei Künstler gesehen, die ihr Herz offen trugen."

Im populären Frühstücks-Fernsehmagazin "Good Morning America" von Oscar-Sender ABC zeigte man sich schockiert über den Vorfall und nicht zuletzt darüber, dass er zum Gesprächsthema nach einer Show wurde, in der es etliche Premieren gegeben hatte - unter anderem auch jene, dass die gesamte Produktion erstmals komplett in den Händen von People of Color lag. In der Sendung zeigte man auch jene Passagen (darunter die Flüche, die Will Smith ausstieß, als er wieder Platz genommen hatte), die ABC für US-Zuschauer der Oscar-Übertragung zunächst noch zensiert hatte.