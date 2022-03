Oscar-Analyse: Das saß!

Wenn sich Will Smith schon nicht bei Chris Rock entschuldigen kann, sollte er sich wenigstens bei ihm bedanken: Weil der Komödiant nach der schallenden Ohrfeige, die er sich für einen wenig gelungenen Witz auf Kosten von Smith' Ehefrau %Jada Pinkett Smith% auf der Bühne des Dolby Theatre einfing, als er den Oscar für den besten Dokumentarfilm überreichen sollte, darauf verzichtete, den Vorfall bei der Polizei zu melden, blieb es dem frisch gebackenen Oscargewinner erspart, in Handschellen aus dem Auditorium abgeführt zu werden. Auf die Konsequenzen des Fehltritts darf man indes gespannt sein. Erste namhafte Academy-Mitglieder fordern bereits auf Twitter, dass das gewaltsame Verhalten von Will Smith nicht folgenlos bleiben darf; der Ruf von Smith als ewiger Sunnyboy der Industrie, der ihm gerade bei der Oscarkampagne beste Dienste erwies, wo er sich als charmant und großzügig erwies und viele überzeugen konnte, ist wenigstens ramponiert, vermutlich aber irreparabel dahin. Dass er sich bei seiner Dankesrede später am Abend, als er den Oscar als bester Schauspieler überreicht bekam, nachdem er zuvor zweimal nominiert gewesen für, 2002 für Ali" und 2007 für Das Streben nach Glück", auch noch auf Richard Williams berief, den legendär kontroversen Vater von Serena und Venus Williams, den er in King Richard" spielt, und vom Beschützen seiner Familie sprach, wo doch Williams' außereheliche Eskapaden ebenso bestens dokumentiert sind wie sein schäbiger Umgang mit seinen Töchtern aus erster Ehe, macht die Dinge nicht gerade besser. Viele Wege hätte es gegeben, Rock nach seinem dämlichen, aber harmlosen Gag schlecht aussehen zu lassen. Smith wählte den dümmsten, den geht-gar-nicht Weg. Bei den Oscars geht es immer auch ums Derblecken: Die Branche macht sich über sich selbst lustig. Da muss man gute Miene machen, auch wenn es in einem gärt. So geht das Spiel. Auf einen Spaß mit Gewalt zu reagieren, nachdem man zunächst noch wohlwollend gelacht hatte, ist nicht, wie man es macht. Machen darf. Das ist nicht, wofür man erinnert werden will. Dass der Schauspieler mit seiner unerhört egoistischen Aktion obendrein noch Amir "Questlove" Thompsons Oscarmoment ruiniert hat, der für seinen Film Summer of Soul" - über ein friedliches Konzertereignis im Sommer 1969 - ausgezeichnet wurde, sollte ebenfalls angemerkt sein. Die Oscars stehen jedenfalls ohne Hosen da. Windelweiche Tweets der Academy, in denen man anmerkt, man sei gegen Gewalt, ohne darauf zu verweisen, warum man darauf hinweisen muss, wirken jedenfalls ziemlich schwach.

Aber immerhin: Wenn Will Smith' Ausrutscher nicht gewesen wäre, gäbe es wohl kaum einen Grund, sich in ein paar Monaten noch an die 94. Oscargala zu erinnern - auch wenn sich durchaus Historisches abspielte: Mit CODA" von Sian Heder wurde erstmals ein Film eines Streamers als bester Film ausgezeichnet. Dass es sich nicht um einen Titel von Netflix handelte, die zum vierten Mal in Folge alle Hebel in Bewegung gesetzt hatten, endlich den wichtigsten Preis zu gewinnen, den Hollywood zu vergeben hat, und bis vor zwei Wochen auch noch mit zwölf Nominierungen für The Power of the Dog" die haushohen Favoriten waren, sondern ausgerechnet um Apple, die gerade erst vor zwei Jahren begonnen hatten, sich im Filmbereich zu engagieren, ist eine Ironie des Schicksals. Und unterstreicht, wie unbeliebt "The Power of the Dog" in der Industrie sein muss, der letztlich nur eine Auszeichnung erhielt: für Jane Campion für die beste Regie, als dritte Frau überhaupt und als zweite Frau in Folge, nach Chloé Zhao für Nomadland" im Vorjahr - und der zweite Oscar für Campion, die bereits 1994 für das beste Drehbuch für Das Piano" gefeiert worden war. Vor ein paar Wochen war noch mit vielleicht bis zu fünf Statuen für den Spätwestern zu rechnen - neben der Regie noch bester Film, bester Nebendarsteller, beste Kamera und vielleicht sogar bester Hauptdarsteller. Dass es nicht so kam, obwohl "The Power of the Dog" gerade noch die Golden Globes und die BAFTA Awards gewonnen hatte, hat wohl mehrere Gründe. Die Kontroverse um Sam Elliotts Kommentare in einem Podcast, der sich abfällig über den Film äußerte, und wohl vielen in Hollywood aus der Seele sprach; Jane Campions abfällige Bemerkungen über die Williams-Schwestern, die es ihrer Ansicht nach nicht so schwer gehabt hätten in ihrer Karriere als sie als Filmemacherin in einer von Männern dominierten Industrie. Aber vor allem hatte der strenge, künstlerisch herausragende Film nichts der Sympathiewelle entgegenzusetzen, mit der "CODA" beginnend mit dem Gewinn des Ensemblepreises bei den SAG Awards über die Siegeslinie getragen wurde: Spätestens seit dem Triumph bei den PGA Awards hatte Sian Heders Sundance-Hit dann als Favorit gegolten. Man fühlt sich erinnert an 2019, als Green Book" im Endspurt noch den Favoriten Roma" abgefangen hatte: Beides sind Konsensfilme mit der richtigen Botschaft, gefällig erzählt und solide präsentiert. "CODA" war dreimal nominiert. Und gewann dreimal. Neben dem besten Film noch das beste adaptierte Drehbuch, weil es sich um ein Remake des französischen Erfolgsfilms Verstehen sie die Béliers?" handelt, der wiederum unverkennbare Ähnlichkeiten mit Caroline Links Jenseits der Stille" aufweist, und die beste männliche Nebenrolle - für Troy Kotsur, der erste männliche gehörlose Schauspieler, der einen Oscar gewinnen konnte.

Aber was für ein Debakel für "The Power of the Dog"! Wenn ein Film zwölfmal nominiert ist und dann nur die Regie gewinnt, muss man sich fragen: Wie toll kann die Regie gewesen sein, wenn es nicht für den besten Film reicht, wenn die Regie offenbar nicht stark genug war, einen der Schauspieler zum Oscarsieg zu tragen, oder auch nur eines der Gewerke zu Höchstleistungen anzutreiben? So zumindest die Logik der Preisvergabe bei den 94. Academy Awards. Natürlich ist Jane Campion eine würdige Gewinnerin, eine großartige Filmemacherin, die obendrein einen absolut bemerkenswerten Film gemacht hat, der auch wiederholte Betrachtungen nicht nur standhält, sondern jedes Mal noch dazugewinnt. Aber die Oscars lassen die Neuseeländerin aussehen wie eine Königin ohne Königreich. Und das ist nicht gerecht. Ebenso wenig ist es freilich gerecht, dass Dune" sechs Oscars gewinnen kann und damit in fast allen technischen Kategorien erfolgreich ist - beste Kamera, beste Musik (zweiter Oscar für Hans Zimmer), bestes Szenenbild, bester Schnitt, bester Ton, beste Effekte (Oscar u. a. für den Deutschen Gerd Nefzer) -, aber die verschiedenen Gewerke offenbar in einem Vakuum gearbeitet haben müssen, ohne enge Absprache mit dem Regisseur des Films: Denis Villeneuve war nicht einmal nominiert. Kameramann Greig Fraser, der seinen internationalen Durchbruch mit Jane Campions Bright Star" gehabt hatte, bedankte sich folgerichtig explizit bei "Master Denis".

Ansonsten war die Preisvergabe mehr oder minder so, wie man sich das erwartet hatte: Jessica Chastain holte sich ihren ersten Oscar, gut verborgen hinter dickem Makeup (das ebenfalls oscarprämiert wurde), für "The Eyes of Tammy Faye", als beste Nebendarstellerin wurde Ariana DeBose für "West Side Story" (und damit für die gleiche Rolle, für die Rita Moreno bereits 1962 den Oscar gewonnen hatte) geehrt. Das beste Originaldrehbuch ging an Kenneth Branagh, der damit bei der achten Nominierung in insgesamt sieben verschiedenen Kategorien, erstmals siegreich war. Der Oscar für den besten internationalen Film ging an den haushohen Favoriten, Drive My Car" von Ryusuke Hamaguchi, und damit erstmals seit 2009, als Nokan - Die Kunst des Ausklangs" siegreich war, wieder an Japan (das davor zuletzt 1956 gewinnen konnte). Als bester Animationsfilm konnte sich Disneys Encanto" durchsetzen. Der Oscar für den besten Song ging an Billie Eillish und ihren Bruder Finneas O'Connell für den Titelsong auf No Time to Die". Und das beste Kostümbild gibt es in dem Disney-Film Cruella" zu bewundern.

Es war deine durch und durch politisch korrekte Veranstaltung, in der sich die Academy alle erdenkliche Mühe gegeben hatte, die Preise so divers und inklusiv zu halten: Bester Film für die Geschichte einer gehörlosen Familie; Regie-Oscar für eine Frau und queere Ikone; Darstelleroscars für einen Schwarzen, eine queere Latina, einen Gehörlosen und eine weiße Schauspielerin, die sich neben ihrer darstellerischen Kunst auch einen Namen gemacht als unermüdliche Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. Der beste Dokumentarfilm erzählt vom Woodstock für schwarze Musik; der beste Animationsfilm legt den Fokus auf den Zusammenhalt einer kolumbianischen Familie; der beste internationale Film findet seine Schönheit rund um eine Aufführung von "Onkel Wana", die in verschiedenen Sprachen inszeniert wird. Das ist eine grundsätzlich gute und wichtige Sache. Auch wenn man sich des Gefühls nicht erwehren kann, dass die richtige Botschaft wichtiger zu sein scheint als die beste Leistung. "CODA" ist ein feiner Film mit einer soliden Geschichte. Aber er ist nicht unbedingt ein leuchtendes Beispiel, was filmisch machbar ist; seine künstlerische Ambition ist überschaubar: Das ganz große und unvergessliche Kinobild, das sich einbrennt, sucht man sicherlich vergebens.

Nun gab es im Vorfeld der Oscars zahlreiche Meinungsbeitrage, inklusive eines vielbeachteten Op-Eds in der New York Times, das es auf mehr als 1700 Kommentar brachte, in denen von einer Zeitenwende die Rede ist: "Wir verfolgen nicht nur das Ende der Oscars; wir verfolgen das Ende des Spielfilms", heißt es da. Es gab Debatten über Sinn und vor allem Unsinn der Entscheidung, die meisten Preise in den technischen Kategorien aus der Liveveranstaltung zu verbannen, der es dann dennoch gelang, länger als dreieinhalb Stunden zu dauern. Das Hauptproblem der Oscars ist indes die lähmende Berechenbarkeit der Gala. Das Bedürfnis nach Perfektion schnürt dem Event die Luft ab. Insofern muss man Will Smith fast dankbar sein: Seine Konfrontation mit Chris Rock mag der Inbegriff toxischer Maskulinität sein: Wer auf einen Konflikt mit Gewalt reagiert, hat fortan keinen Kredit mehr. Aber wenigstens war dieser Auftritt spontan. Und kam vielleicht sogar von Herzen. Für einen kurzen Moment waren die 94. Academy Awards das, wonach sie gestrebt hatten, aber in der Inszenierung nicht einlösen konnten: ein Spektakel, das man nicht mehr vergisst.

Thomas Schultze