AG Kino-Gilde beklagt Bedeutungsverlust der Oscars für das Kino

"Jahrzehntelang waren die Oscars ein Leuchtturm für die Kunstform Kino. Es schmerzt zu sehen, dass die Academy diese Bedeutung so fahrlässig aufs Spiel setzt." So lautet das Fazit von Christian Bräuer, dem Vorstandsvorsitzenden der AG Kino-Gilde, zur gestrigen Verleihung, bei der erstmals eine von einem großen Streamer erworbene Produktion als "Bester Film" ausgezeichnet wurde.

Zwar gratuliere der Arthouse-Verband Coda" ausdrücklich zu diesem Gewinn - allerdings finde man es "sehr bedauernswert, dass Apple dieser sehenswerten Tragikomödie lediglich in den USA einen Kinostart mitsamt großer Kampagne ermöglicht" habe. Dies umso mehr, als man in der Vergangenheit zu Filmen wie "Macbeth" und The Velvet Underground" bereits "gut und partnerschaftlich" zusammengearbeitet habe. "'Coda' ist ein wunderbarer Film über Zusammenhalt und Gemeinschaft. Um so wichtiger wäre es, wenn dieser Film auch hierzulande in Kinosälen gemeinschaftlich erlebt werden könnte", so das Statement.

Generell geht die AG Kino-Gilde mit der Entwicklung der Verleihung ins Gericht: "Was sich in der Verleihung der Oscars heute Nacht leider wieder gezeigt hat: Um die Siebte Kunst und ihre Rezeption im Kino geht es bei den Oscars immer weniger. Das hat damit begonnen, dass Filme nominiert werden, die in allererster Linie für Streamingdienste und deren Plattformen produziert wurden und setzt sich mit der Herabstufung einzelner Gewerke wie Ton, Filmmusik, Szenenbild oder Makeup fort, deren Verleihung in diesem Jahr voraufgezeichnet wurde."