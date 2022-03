Internationales Frauen*Film Festival Dortmund+Köln benennt erste Preisträgerinnen

Am Tag vor der morgigen Eröffnung hat das Internationale Frauen*Film Festival Dortmund+Köln, das von 29. März bis 3. April in Köln stattfindet, die ersten Preisträgerinnen bekannt gegeben.

Roxana Reiss wird beim Internationalen Frauen*Film Festival Dortmund+Köln für den experimentellen Kurzspielfilm "Fence" (Regie: Hilke Rönnfeldt) ebenso für die beste Bildgestaltung ausgezeichnet wie Constanze Schmidt für ihre Arbeit an dem Dokumentarfilm " Bürgermeister, Schäfer, Witwe, Drache" (Regie: Eliza Petkova). Der Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert - jeweils zur Hälfte in den Kategorien "Spielfilm" und "Dokumentarfilm" - und wird seit mehr als 20 Jahren alle zwei Jahre in Köln an Nachwuchs-Bildgestalterinnen vergeben. Eine Lobende Erwähnung erhält Antonia Kilian für die Arbeit an ihrem Drama "The Other Side of the River".

Die von den Bildgestalterinnen Birgit Gudjónsdóttir, Isabelle Casez und Sabine Panossian ermittelten Gewinnerfilme werden am 1. April um 18 Uhr im Filmhaus Köln präsentiert.

Zu den weiteren Preisträgerinnen, die die Festivalverantwortlichen heute, einen Tag vor der Eröffnung, bekannt gegeben haben, gehört auch Luka Lara Steffen, die den "Shoot - KHM & IFFF Dortmund+Köln Nachwuchspreis" für Künstlerinnen der KHM vergibt. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis wird zum dritten Mal in Kooperation zwischen dem Festival und der Gleichstellungsstelle der KHM Köln vergeben und soll aufstrebenden Talente nicht nur finanziell unterstützen, sondern ihnen auch eine Plattform bieten. Und so werden am 1. April ab 17.15 Uhr im Filmhaus Kino Köln ein Zusammenschnitt von drei Arbeiten von Luka Lara Steffen gezeigt werden.

Im Rahmen des Internationalen Frauen*Film Festival Dortmund+Köln werden von 29. März bis 3. April in Köln rund 100 Filme zu sehen sein. Weitere Informationen unter www.frauenfilmfest.com.