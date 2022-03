"In aller Freundschaft" vereint Ben und Rolf Becker

MDR und Saxonia Media ist ein besonderer Besetzungscoup für die ARD-Serie In aller Freundschaft" gelungen. Rolf und Ben Becker, Vater und Sohn, stehen für die Folge "Ein guter Mensch" erstmals gemeinsam vor der Kamera.

Darin treten die beiden als Kontrahenten auf: Ben verschafft sich in der Rolle Ulrich Zweigert als Polizist verkleidet Zutritt zum Haus von Otto Stein (Rolf) und überwältigt diesen. Doch Otto gelingt es, sich zu befreien, und die Karten werden neu gemischt.

"Das erste Mal zusammen vor der Kamera, das macht natürlich Spaß. Und, weil man sich so gut kennt, ist es auch ein bisschen merkwürdig. Man kann sich ein bisschen in die Karten gucken. Das erhöht auch ein wenig die Spannung, aber ansonsten ist das natürlich unheimlich schön!," beschreibt Ben Becker die Zusammenarbeit. Rolf Becker ergänzt: "Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Allerdings waren wir am Set wirklich nur Kollegen, das Familiäre kam nach Drehschluss."

Die Folge mit den beiden ist die Nummer 987 auf der seit 1998 anhalten Reise von "In aller Freundschaft" und wird voraussichtlich im September ausgestrahlt. Die Saxonia produziert die Sachsenklinik-Serie im Auftrag des MDR und der Degeto. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. Redaktionell sind Franka Bauer und Johanna Kraus vom MDR verantworltich. Produzentin ist Cecilia Malmström.