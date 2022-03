Deutsch-französische Förderung für Julia von Heinz' "Iron Box"

Die Deutsch-Französische Förderkommission hat aktuell Fördermittel in einer Gesamthöhe von 1,07 Mio. Euro für vier Kinofilmproduktionen und zwei Entwicklungsprojekte vergeben.

Wie die FFA heute mitteilt, wird Julia von Heinz' Iron Box" mit insgesamt 300.000 Euro unterstützt, wovon 150.000 Euro an Seven Elephants gehen. Nach einem auf Lily Bretts autobiografisch inspiriertem Roman basierenden Drehbuch, das sie zusammen mit John Quester geschrieben hat, erzählt von Heinz die Geschichte der US-Journalistin Ruth, die 1990 mit ihrem Vater Edek nach Polen reist, um dort der Geschichte ihrer Familie auf den Grund zu gehen.

350.000 Euro - davon 200.000 Euro an die Fruitmarket Kultur und Medien GmbH - wurden an "Das Massaker" vergeben, den Milo Rau nach eigenem Drehbuch inszenieren wird. Rau will dazu in dem französischen Dorf Oradour-sur-Glane, das im Juni 1944 von einer SS-Division vollständig zerstört worden war, mit den Familien der Überlebenden drehen.

300.000 Euro - davon 150.000 Euro für Achtung Panda! Media - gehen an Asli Özarslans "Ellbogen". Im Mittelpunkt des Drehbuchs von Claudia Schaefer steht die in Berlin lebende Türkin Hazal, die es einmal besser haben will, als ihre Eltern und deshalb schon Hunderte Bewerbungen geschrieben hat - ohne Erfolg. Ein Zwischenfall an ihrem 18. Geburtstag wirft all ihre Pläne über den Haufen und sie muss ganz alleine nach Istanbul fliehen.

In "Der Vorführer", den Orkhan Aghazadeh nach eigenem Drehbuch inszenieren wird, wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der nach einem persönlichen Schicksalsschlag den Entschluss fasst, seinen alten Kinoprojektor aus Sowjetzeiten wieder auf Vordermann zu bringen, damit sein Heimatdorf in Aserbaidschan wieder ein Kino hat. Die Deutsch-Französische Förderkommission fördert mit insgesamt 80.000 Euro, davon 50.000 Euro für die Lichtblick Film- und Fernsehproduktion.

Entwicklungsförderungen von 30.000 bzw. 10.000 Euro gehen an Hafsia Herzis "Die jüngste Tochter" (dt. Koproduzient: Katuh Studio) und Annemarie Jacirs The Oblivion Theory" (dt. Koproduzent: One Two Films).