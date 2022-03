Einschaltquoten: Leichte Steigerung für Köln-"Tatort"

Der von Bavaria Fiction produzierte Köln-"Tatort: Hubertys Rache" lag gestern im Ersten mit 9,48 Mio. Zuschauern (MA: 29,4 Prozent) um gut 100.000 Zuschauern und eineinhalb Prozentpunkten über den Werten des im Februar ausgestrahlten Köln-Tatort: Vier Jahre" und war damit das meist gesehene Programm des Wochenendes. Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 4,68 Mio. Zuschauer (MA: 14,5 Prozent) die Inga-Lindström-Verfilmung "Geliebter Feind".

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der ARD-"Tatort" gestern mit einem Marktanteil von 22,4 Prozent die Nase vorn; die Inga-Lindström-Verfilmung im Zweiten war in dieser Zielgruppe auf 6,9 Prozent gekommen.

Wie in der Vorwoche war die Vox-Kochshow "Kitchen Impossible" mit einem Marktanteil von 13,3 Prozent trotz eines Minus' von knapp einem Prozentpunkt im Wochenvergleich das erfolgreichste private Programm in der Sonntagsprimetime gewesen. ProSieben kam mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" auf neun Prozent gekommen und hatte damit das Filmduell mit RTL (Skyfall"; 8,3 Prozent) und Sat1 ("Rocketman"; 6,1 Prozent) für sich entschieden. Einen Marktanteil von 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte gestern Abend das Kabel-eins-Format "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand".

Am Samstagabend hatte das ZDF mit dem Fußball-Testspiel zwischen Deutschland und Israel mit 6,37 Mio. Zuschauern (MA: 24,5 Prozent) die größte Reichweite des Abends erzielt gehabt; der Thriller Spurlos in Marseille" war im Ersten auf 4,69 Mio. Zuschauer (MA: 17 Prozent) gekommen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war die ZDF-Fußballübertragung mit einem Marktanteil von 20,8 Prozent ebenfalls die Nummer eins in der Samstagsprimetime gewesen. Die in der Vorwoche in die neue Staffel gestartete ProSieben-Show "The Masked Singer" rutschte mit 19,5 Prozent unter die 20-Prozent-Marke in dieser Zielgruppe. Für die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hatten am Samstagabend in dieser Zielgruppe 7,9 Prozent zu Buche gestanden - ein Minus von einem guten halben Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.

In der Freitagsprimetime hatte sich RTL mit der Tanzshow "Let's dance" noch Platz eins bei den 14- bis 49-Jährigen gesichert gehabt, auch wenn die Show mit 16,3 Prozentpunkten rund vier Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert gelegen hatte. Anders als in der Vorwoche hatte die Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" am Freitagabend den Sprung über die Zehn-Prozent-Marke geschafft gehabt - wenn auch mit 10,1 Prozent nur knapp.

Insgesamt meist gesehenes Programm am Freitag war der ZDF-Krimiklassiker Der Alte" (5,4 Mio. Zuschauer / MA: 19 Prozent) gewesen. Für Komödie Freundschaft auf den zweiten Blick" im Ersten hatten sich nach dem "Brennpunkt: Krieg in der Ukraine" (5,08 Mio. Zuschauer / MA: 17,8 Prozent) 3,58 Mio. Zuschauer (MA: 12,8 Prozent) entschieden gehabt.