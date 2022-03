Meilenstein für "Spider-Man: No Way Home"

Als erst dritter Film aller Zeiten hat "Spider-Man: No Way Home" am US-Boxoffice die Einspielmarke von 800 Mio. Dollar geknackt.

Als dritter Film nach "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (936,6 Mio. Dollar) und Avengers: Endgame" (858,3 Mio. Dollar) hat Spider-Man: No Way Home" am vergangenen Wochenende am US-Boxoffice die Marke von 800 Mio. Dollar durchbrochen und steht nun insgesamt bei 800,6 Mio. Dollar. Weltweit hat der dritte "Spider-Man" mit Tom Holland in der Hauptrolle bis dato 1,88 Mrd. Dollar eingespielt und liegt damit im All-Time-Ranking auf Platz sechs. In Deutschland fiel "Spider-Man: No Way Home" am vergangenen Wochenende aus der Top Ten und verzeichnet bis dato rund 4,5 Mio. Besucher und ein Einspiel von gut 45 Mio. Euro.

Wie "Deadline.com" berichtet, hat "Spider-Man: No Way Home" in den USA in der ersten Woche seit seinem Home-Entertainment-Start am 15. März mit 2,1 Mio. verkauften Units einen neuen Bestwert aufgestellt.