Schweizer Filmpreis für "Olga"

Mit insgesamt drei Auszeichnungen war Elie Grappes Olga" der einer der großen Gewinner bei der Verleihung der Schweizer Filmpreise am Freitagabend in Zürich. Das Drama über eine ukrainische Turnerin, die im Schweizer Exil lebt, als es in ihrer Heimat zu den Protesten auf dem Maidan kommt, wurde als bester Film ausgezeichnet, Grappe holte sich den Schweizer Filmpreis für das beste Drehbuch, Jürg Lempen wurde für den besten Ton prämiert.

Ebenfalls drei Schweizer Filmpreise gingen an das Sozialdrama La Mif": Claudia Grob wurde als beste Darstellerin, Anaïs Uldry in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin/Bester Nebendarsteller" und Frédéric Baillif für die beste Montage ausgezeichnet.

Als bester Hauptdarsteller erhielt Pablo Caprez für seine Rolle in Soul of a Beast". Das Drama wurde auch für die beste Kamera (Lorenz Merz, Fabian Kimoto) und den besten Ton (Fatima Dunn, Lorenz Merz, Julian Sartorius).

Der Schweizer Filmpreis für den besten Dokumentarfilm gewann "Ostrov - Die verlorene Insel" von Svetlana Rodina und Laurent Stoop, als bester Animationsfilm wurde Marcel Barellis "Dans La Nature" prämiert, als bester Kurzfilm Jela Haslers "Über Wasser", als bester Abschlussfilm Julia Furers an der Zürcher Hochschule der Künste entstandener "Love Will Come Later".