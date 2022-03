Kinocharts USA: Comedy is back!

Langsam kehrt ein Hauch von Normalität zurück auch in den US-Kinos: Erstmals in diesem Jahr ist es einer klassischen Komödie mit Starpower, an der Spitze der Charts zu landen: "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" mit Sandra Bullock und Channing Tatum trifft offenbar den Geschmack des Publikums.

Langsam kehrt ein Hauch von Normalität zurück auch in den US-Kinos: Erstmals in diesem Jahr ist es einer klassischen Komödie mit Starpower, an der Spitze der Charts zu landen: The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" mit Sandra Bullock und Channing Tatum trifft offenbar den Geschmack des Publikums, mit einem Einspiel von 31 Mio. Dollar am Startwochenende. Damit setzt sich der Boxoffice-Lauf von Paramount fort: Der Spaß in der Tradition von Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten" startet ebenso gut wie Scream" im Januar - und beschert dem Studio den nach A Quiet Place 2" den zweitbesten Start seit Beginn der Corona-Pandemie. Für Oscargewinnerin Bullock, die zuletzt in zwei Netflix-Produktionen von sich reden machte, ist es ein Start wie zu besten Erfolgszeiten: Selbst ist die Braut" war 2009 mit 34 Mio. Dollar gestartet; Taffe Mädels" 2013 mit 39 Mio. Dollar, und Ocean's 8" mit All-Star-Besetzung mit 41 Mio. Dollar.

The Batman" hielt sich auch am vierten Wochenende stark mit 18,7 Mio. Dollar, womit das Gesamtboxoffice des zweiterfolgreichsten Kinofilms der Pandemie-Ära auf 330,1 Mio. Dollar geschraubt werden konnte. Aber auch eher spezielle Kinoware überzeugt aktuell: RRR" hatte mit 9,5 Mio. Dollar den zweitbesten Start eines Bollywoodfilms überhaupt. "Jujutsu Kaisen O" hatte ein zweites Wochenende mit 4,6 Mio. Dollar und kann gesamt bereits 27,6 Mio. Dollar Boxoffice vorweisen. Uncharted" beschließt die Top fünf mit 4,6 Mio. Dollar am sechsten Wochenende und kann gesamt als zweiterfolgreichster Neustart des laufenden Jahres einen Umsatz von 133,1 Mio. Dollar vorweisen.

Einen tollen Start in nur zehn Kinos legte die SXSW-Sensation Everything Everywhere All At Once" vor: Bei einem Einspiel von 510.000 Dollar hatte der höchst ungewöhnliche Film mit Michelle Yeoh den besten Kopienschnitt eines Films in diesem Jahr - und den zweitbesten Schnitt eines Films in limited release seit Beginn der Pandemie.