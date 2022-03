Series-Mania-Preise für deutsche Serien "Sunshine Eyes" und "Funeral for a Dog"

Der große Preis der Jury, in der auch der deutsche Schauspieler Christian Berkel saß, ging am Freitagabend im Internationalen Wettbewerb an die französische Musikserie "Le Monde de demain", die von Arte und Netflix gezeigt werden wird. Als beste Schauspielerin wurde Michelle de Swarte in der HBO-Sky-Serie "The Baby" prämiert. Den männlichen Gegenpart als Preis bekam Yehuda Levi für seine Leistung in der israelischen Serie "Fire Dance". Der Publikumspreis ging an die Channel-4-Serie "The Birth of Daniel F. Harris".

Der Spezialpreis der Jury des internationalen Panorama-Wettbewerbs ging an die deutsche Serie "Sunshine Eyes" von Maria von Heland, die sich das Format ausdachte, produzierte und die Regie führte. Es geht um eine Gruppe von Menschen während des ersten Corona-Lockdowns in Deutschland. Von Heland bezeichnete die unabhängig entstandene Serie im Blickpunkt:Film-Interview vor Ort als ein "Kind der Liebe". Das sehenswerte Format sucht noch einen Sender oder Streamer. Produzenten sind Tindra Film, Maze Pictures und Red Balloon Film.

Der Preis der Studenten-Jury für die beste Serie im Panorama-Wettbewerb, der in Lille die zweitwichtigste Reihe ist, ging an die deutsche Sky-Serie "Funeral for a Dog" von Flare Entertainment, geschrieben von Hanno Hackfort, Bob Konrad und Thomas Pletzinger sowie inszeniert von Barbara Albert und David Dietl. Den Hauptpreis im Panorama-Wettbewerb gewann die schwedische Discovery+-Serie "The Dark Heart". Creator sind Oskar Söderlund und Gustav Möller.

Als beste Comedy-Serie wurde das israelische Yes-Format "Bloody Murray" von Creator Stav Idisis ausgezeichnet. Bei den Kurzformaten triumphierte die britische BBC-Serie "Float" von Black Camel Pictures und Regisseurin Bella Page Croft.

Das prestigeträchtige Serienfestival Series Mania in Lille ging vom 18. bis 25. März. Das dazugehörige Branchenevent Series Mania Forum währte vom 22. bis 24. März. Es besuchten insgesamt 70.000 Menschen das Festival, für dessen Forum sich 3.300 Journalistinnen und Journalisten aus 64 Ländern akkreditierten. Die Webseite und das digitale Forum im Internet zählten insgesamt 260.000 Aufrufe.