Cineplex Neufahrn wird modernisiert

Während die Betreiberfamilie Fläxl aktuell ihr Cineplex Erding erweitert (wir berichteten), haben die Arbeiten an einer Modernisierung des größten ihrer Standorte begonnen: Im Cineplex Neufahrn, das dank seiner 16 Säle überregional für sein besonders breites Filmangebot bekannt ist, wird das größte Auditorium umfangreiche Ugrades erfahren, die es zu einem "Cineplex Ultimate"-Saal machen werden.

Im Zentrum der Maßnahmen in Saal 6 steht eine Dolby-Atmos-Installation mit 40 Lautsprechern (davon 14 Deckenlautsprecher), die künftig für präzisen 3D-Raumklang sorgen werden. Für die Familie Fläxl und ihre drei Standorte in Bayern ist es die erste Atmos-Installation. Für das Bild sorgt künftig ein HDR-fähiger 4K-Laserprojektor der neuesten Generation, zur Unterstützung der 3D-Projektion setzt am auf eine Silberleinwand von Harkness mit einer Bildfläche von 77 qm.

In der Mitte des Kinosaals werden - auch dies eine Innovation am Standort - neun D-Box-Motion-Seats verbaut, mit denen sich Kinobesucher passend zum Leinwandgeschehen ordentlich durchrütteln lassen können. Für gemütliche Entspannung sollen hingegen 17 Einzel- und Doppel-Luxusliegen einladen, die in der obersten Sitzreihe angebracht werden. Nicht zuletzt dies eine Maßnahme im Sinne gesteigerten Komforts: So reduziert sich die Platzzahl im Saal 6 im Zuge der Modernisierung von ursprünglich 221 auf 200.

Für besondere Atmosphäre soll schließlich das Cineambience-Konzept von QuadratP sorgen. Künftig werden Kinogäste Saal 6 aus einem bewusst in tiefschwarz gehaltenen Tunnel betreten, der die Lichtinstallationen im Auditorium beim Betreten umso deutlicher zur Geltung bringt. Mehrere hundert Meter an LED-Profilen mit 12.000 einzeln ansteuerbaren Lichtquellen sollen während des Vorprogramms den ganzen Raum in eine jeweils passende Lichtstimmung tauchen.

Parallel zur Modernisierung des Saal 6 werden in den fünf nächstgrößeren Kinos mit den Nummern 2, 7, 11, 15 und 16 ebenfalls die oberen beiden Sitzreihen ausgebaut und durch eine Reihe Luxusliegen ersetzt. Sollten die Umbauarbeiten (die bei ansonsten geöffnetem Haus erfolgen) wie geplant voranschreiten, wird das "Ultimate Cinema" bereits Mitte April an den Start gehen.