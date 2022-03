Britische Produzentenvereinigung ehrt Barbara Broccoli und Michael G. Wilson

Barbara Broccoli und Michael G Wilson, die mit ihrer in London ansässigen Eon Productions die letzten neun Filme des "James Bond"-Franchises produziert haben, werden von der Producers Guild of Great Britain mit dem "PGGA Contribution To The Industry Award" ausgezeichnet. Wie die britische Produzentvereinigung jetzt bekannt gab, erhalten Broccoli und Wilson die Auszeichnung nicht nur für das "Bond"-Franchise, sondern auch für von ihnen produzierte Indie-Filme, die oft von Regisseurinnen als starken Geschichten mit Frauen inszeniert wurden, wie Christina Choes "Nancy" oder Reed Moranos "The Rhythm Section".

Bei der Preisverleihung am 26. März in Hertfordshire nördlich von London werden insgesamt sechs Preise vergeben, darunter auch der "PGGB Film Production Of The Year Award" an das Team von Robert Eggers' The Northman", dem ersten großen Film, der im August 2020 nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Nordirland gedreht worden war. Das Produktionsteam soll mit der Auszeichnung dafür geehrt werden, dass es "ein Zeichen in die Welt gesendet hat, dass man in diesem Land sicher weiterarbeiten und einen Film erfolgreich beenden kann".

Samantha Perahia, Head of UK Production bei der British Film Commission, wird außerdem für die "fortwährende Leitung, Beratung und Unterstützung für den britischen Film- und High-End-TV-Produktionssektor, vor allem während der Corona-Pandemie" mit dem "PGGB Inspiration Award" ausgezeichnet.