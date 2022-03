VoD-Charts: "TWD" wieder obenauf

Erneut hat die Zombieserie "The Walking Dead" den ersten Platz in den aktuellen VoD-Charts übernommen.

Und sie laufen und laufen und ... Erneut war "The Walking Dead" nicht zu schlagen und sichert sich mit einer Bruttoreichweite von mehr als vier Mio. den ersten Rang in den VOD-Ratings-Charts von Goldmedia. Auch "The Big Bang Theory" kann sich weiterhin mit einer Abrufzahl von 2,23 Mio. gut behaupten. Das erste, klassische Streaming-Original zeigt sich auf Position drei: Im Auswertungszeitraum 18. bis 24. März kam "Inventing Anna" auf 2,21 Mio. Aufrufe. Mit "All Of Us Are Dead" gelingt einer zweiten Zombieserie eine Platzierung in den wöchentlichen Top-10. Die von Netflix veröffentlichte Produktion kommt wie "Squid Game" übrigens aus Südkorea.

VoD-Charts

1. The Walking Dead 4,01 Mio.

2. The Big Bang Theory 2,23 Mio.

3. Inventing Anna 2,21 Mio.

4. The Adam Project 2,21 Mio.

5. Star Trek: Picard 1,79 Mio.

6. The Originals 1,79 Mio.

7. Peaky Blinders 1,79 Mio.

8. Grey's Anatomy 1,79 Mio.

9. All Of Us Are Dead 1,79 Mio.

10. Paw Patrol 1,79 Mio.

Quelle: VOD-Ratings.com