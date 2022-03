Lakeside ermöglicht kostenlose Screenings für Flüchtlinge

Die Welle der Solidarität für die ukrainische Bevölkerung reißt auch innerhalb der Kinobranche nicht ab. Eine weitere Initiative kommt nun von Lakeside Film, die den ukrainischen Animationsfilm Clara und der magische Drache" allen Kinos, die Gratis-Sondervorstellungen für Flüchtlinge organisieren wollen, kostenlos zur Verfügung stellen.

Der Film, dessen Ende Oktober 2020 begonnene deutsche Kinoauswertung von einem mehrmonatigen Kino-Lockdown jäh beendet wurde, wird selbstverständlich in der ukrainischen Tonfassung zur Verfügung gestellt - was sich nach Darstellung von Lakeside als Herausforderung herausstellte, da sich der ukrainische Produzent Yurii Levchuk von Image Pictures im umkämpften Kiew aufhält und unter anderem kein stabiler Datentransfer möglich war.

Am Ende gelang die Bereitstellung der ukrainischen Tonmischung mit Unterstützung des Heilbronner Synchronstudios Hnywood, das bereits die deutsche Fassung des Films realisiert hatte. CinePostproduction übernimmt die Verteilung des Films an die Kinos.

"Wir freuen uns darüber, dass bereits viele Kinobetreiber mit tollen Ideen für Aktionen auf uns zugekommen sind. Für uns ist es schön zu wissen, dass wir mit unserem Film die Möglichkeit haben, den geflüchteten Kindern eine Freude bereiten zu können. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten, die in den letzten Tagen alles darangesetzt haben, den Film in Originalsprache zugänglich zu machen. Wir wünschen uns, dass noch viele Kinobetreiber diese Möglichkeit nutzen werden", so die Verleihverantwortlichen Nadine und Constans Schmölder.