Diagonale-Jubiläumsausgabe mit Goiginger, Derflinger & Co.

In den Filmwettbewerb der 25. Diagonale in Graz (5. bis 10. April) wurden 113 aktuelle österreichische Spiel-, Dokumentar-, Kurz-, Animations- und Experimentalfilme eingeladen. Im Wettbewerb Spiel- bzw. Dokumentarfilm finden sich u.a. die neuen Arbeiten von Adrian Goiginger und Sabine Derflinger. Aber auch zahlreiche weitere namhafte österreichische Filmschaffende bringen ihre aktuellen Werke mit in die steirische Hauptstadt.

In den Filmwettbewerb der 25. Diagonale in Graz (5. bis 10. April) wurden 113 aktuelle österreichische Spiel-, Dokumentar-, Kurz-, Animations- und Experimentalfilme eingeladen.

Den Eröffnungsfilm, Kurdwin Ayubs "Sonne", hatte das Festival bereits bekanntgegeben, ebenso die Galapremiere von Ulrich Seidls "Rimini". Beide Titel, die auf der Berlinale Weltpremiere feierten, gehören zum Spielfilmwettbewerb, in dem sich darüberhinaus 16 weitere Titel versammeln. An bekannten, auf anderen Festivals bereits (viel) beachteten Beiträgen versammeln sich hier Hinterland" von Stefan Ruzowitzky, "Moneyboys" von C.B. Yi, Monte Verità" von Stefan Jäger (außer Konkurrenz), Luzifer" von Peter Brunner, Klammer - Chasing the Line" von Andreas Schmied, Große Freiheit" von Sebastian Meise und "Rotzbub" von Marcus H Rosenmüller und Santiago López. Weitere Wettbewerbsbeiträge sind "The Bastard King" von Owen Pruemm, "Beatrix" von Lilith Kraxner und Milena Czernovsky, Märzengrund" von Adrian Goiginger, "Masking Threshold" von Johannes Grenzfurthner, "Der Onkel/The Hawk" von Helmut Köpping und Michael Ostrowski, "Para:dies" von Elena Wolff sowie "Wander" von Rosa Friedrich. Im Rahmen des Diagonale-Kinderkinos werden - ebenfalls außer Konkurrenz - Geschichten vom Franz" von Johannes Schmid und "Peterchens Mondfahrt" von Ali Samadi Ahadi gezeigt. Highlights im Dokumentarfilmwettbewerb sind sicherlich Sabine Derflingers Alice Schwarzer" und Constantin Wulffs "Für die Vielen - Die Arbeiterkammer Wien".

Bei der heutigen PK in Wien sagte das Intendantenduo Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber: "Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf ... Der Wettbewerb der Diagonale'22 gestaltet sich als Gesellschafts- und Sehnsuchtserkundung. Auf der Suche nach den kleinen Paradiesen führt das Kino von universellen Jugendzimmern nach Rimini und Kurdistan. Vom Alpenraum in die Straßen von New York. Von unwirtlichen Berghöhen in die Arbeiterkammer Wien. (Anti-)Heimatfilm trifft Direct Cinema. Aussteiger- und Nomad:innentum trifft Liebe zu dritt. Das österreichische Kino gibt sich kompromisslos und war selten musikalischer. Dabei ist es sich aktueller Krisen auffallend bewusst. Was weiß das Kino, das wir nicht wissen? Der Wettbewerb als Einladung, in einer komplexer werdenden Gegenwart auf andere Gedanken zu kommen - im Sinne von Zerstreuung und Erkenntnis zugleich."

Wie im Vorjahr, findet die Verleihung von Österreichs höchstdotierten Filmpreisen, allen voran die Großen Diagonale-Preise des Landes Steiermark für den besten Spielfilm und den besten Dokumentarfilm des Festivals sowie der Diagonale-Preis Innovatives Kino der Stadt Graz, zum Abschluss des sechstägigen Festivals am Sonntag und diesmal wieder als Präsenzveranstaltung im Orpheum Graz statt. Alle Infos unter www.diagonale.at.