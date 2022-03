BR-Kurzfilmpreis geht nach Frankreich

Der französische Animationsfilme "Noir-Soleil" von Marie Larrivé ist im Rahmen der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg mit dem mit 5.000 Euro dotierten Kurzfilmpreis des Bayerischen Rundfunks, dem Hauptpreis im Internationalen Wettbewerb, ausgezeichnet worden.

In "Noir-Soleil" wird in der Bucht von Neapel nach einem Erdbeben die Leiche eines Mannes gefunden, von dem die Polizei glaubt, dass er sich vor 40 Jahren umgebracht hat. Sie bittet Dino, den Sohn des Verstorbenen, und seine Tochter Victoria zum DNA-Test. Victoria nutzt die Reise, um die Vergangenheit ihres Vaters zu erforschen, während Dino sich unfreiwillig wieder in seine Kindheit zurückversetzt fühlt.

"Wir tauchen ein in eine Welt voller Schönheit und Geheimnisse. Durch den minimalistischen Einsatz der Animationen selbst, auch einer Reduktion der Geschichte auf das Notwendigste, wird den gemalten Bildern, den Figuren und ihren Gefühlen ganz der Raum überlassen. Wie in einem Traum floaten wir mit ihnen am Golf von Neapel im Meer und zwischen den Zeiten. Die Bedeutung der Vergangenheit ist immer präsent während sich jedes einzelne Bild in umwerfender Schönheit vor uns entfaltet", sagt die Jury über den Gewinnerfilm.

Die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg dauert vor Ort noch bis 27. März; online gestreamt werden können die Filme noch bis 3. April.

Weitere Informationen unter www.kurzfilmwoche.de.