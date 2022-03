Rakuten-TV-CMO Yuko Oki: "Die Schönheit unseres Ökosystems"

Die Rakuten Group ist ein weltweit erfolgreich agierendes japanisches Unternehmen. CMO Yuko Oki spricht über die Strategie der eigenen Streaming-Plattform in Europa und wie wichtig dabei der deutsche Markt ist. Rakuten TV ist in 43 Ländern aktiv und erreicht laut eigenen Angaben dort mehr als 90 Millionen Haushalte.

Warum wollten Sie CMO bei Rakuten TV werden?

YUKO OKI: Es war nicht meine Wahl und auch für mich ein überraschender Auftrag. Ja, ich habe einen Marketing-Hintergrund. Aber neben der Aufgabe als CMO bei Rakuten TV habe ich verschiedene Aufgaben in der Rakuten Group. Als ich vor dreieinhalb Jahren zu Rakuten kam, wurde ich als Global Commercial Director des Gesamtunternehmens engagiert. In Europa haben wir die Ambition, unsere Kunden noch stärker in das Rakuten-Ökosystem etwa mit Rakuten TV oder Rakuten Kobo zu bringen und somit unsere Dienste noch mehr zu genießen. Das war meine Ursprungsmission. Mit der Zeit haben sich dabei meine Zuständigkeiten erweitert. Das gilt nicht nur für die Geschäftsentwicklung, sondern auch den Bereich Marketing oder dem Launchen von neuen Produkten im europäischen Markt. Wegen meines Hintergrundes aus der Werbe- und Entertainment-Branche und meinem Netzwerk in diesen Industrien wurde bei der Neuorganisation von Rakuten TV an mich gedacht.

Aber es klingt jetzt so, als ob mit Ihnen als neue CMO auch eine neue Ära für Rakuten TV im europäischen Markt beginnen soll, oder?

YUKO OKI: Ich will auf jeden Fall die Position von Rakuten TV in diesem Markt stärken. Aber hier geht es nicht nur um Rakuten TV, sondern generell um Rakuten. Durch unsere Sport-Kooperationen ist die Marken-Bekanntheit jedes Jahr gesteigert worden. Ein Highlight dabei ist sicherlich, der Sponsor des Fußballklubs FC Barcelona zu sein. Die Menschen kennen also unser Logo. Aber wenn man sie fragt, was eigentlich Rakuten ist und bedeutet, bekommt man manchmal keine Antwort oder sehr unterschiedliche Antworten. In Deutschland zum Beispiel ist der Zugang zum Gesamtangebot von Rakuten eingeschränkt. Dort gibt es Rakuten TV. Und keine Frage, das ist eine unserer wichtigen Kunden-bezogenen Plattformen. Aber wir machen in Deutschland auch B-to-B-Business. Aber die Antworten, was Rakuten eigentlich ist, fallen je nach Land unterschiedlich aus. In Frankreich assoziiert man wahrscheinlich als Erstes unseren Online-Marktplatz. Es geht darum, eine vereinfachte Message auszusenden, was Rakuten ist und uns einzigartig macht. Das ist die große Aufgabe als CMO von Rakuten TV, aber auch als Head of Partnership Development, Rakuten Europe. Daran müssen wir in diesem und auch im nächsten Jahr arbeiten.

Was haben Sie sich genauer vorgenommen?

YUKO OKI: Wenn Sie an Unternehmen wie Apple, Netflix oder auch Rakuten denken, existiert immer direkt ein Bild und Produkte, die man vor Augen hat. Es geht darum, dass Produkte wie Rakuten TV uns in Europa helfen, solch ein klares und solides Bild aufzubauen. Wichtige Elemente sind dabei zum Beispiel Inhalte. Bestimmte Inhalte helfen, ein Image aufzubauen. Wir verkaufen keine Autos oder Brot, sondern es geht um die Menschen, die mit Rakuten TV verbunden werden. Mein Versprechen ist es, dauerhaft in Inhalte und Menschen zu investieren, um unser Profil hier mehr zu schärfen, das uns von anderen Plattformen abhebt.

Was planen Sie da für den deutschen Markt? Hier kennt man Rakuten TV generell als Plattform. Aber man verbindet noch keine bekannten Inhalte oder Namen jenseits des FC Barcelona damit.

YUKO OKI: Auf dem deutschen Markt liegt eine meiner Prioritäten. Das gilt im Übrigen nicht nur als Rakuten-TV-CMO, sondern generell für Rakuten Europe, da ich auch Chefin im Wachstumsbereich bin. Deswegen würde ich gerne auf der Gesamtebene anfangen. Als Rakuten Group haben wir in Deutschland Kunden-basiert Rakuten TV, wir haben auch Rakuten E-Commerce, das wir Affiliate More nennen, und einen Shopping-Bereich. Es gibt auch die Kommunikations-App Rakuten Viber. Unsere wichtigsten Markteilnehmer sind aber Rakuten TV und Affiliate More. Uns geht es darum, den Kunden gerade im Zusammenspiel dieser beiden Segmente die Vorteile zu zeigen, die es bei Rakuten über die verschiedenen Plattformen und Angebote gibt. Ein Beispiel: Sie kaufen bei Rakuten TV einen Film für drei Euro und bekommen gleichzeitig einen Punkt gutgeschrieben, den man dann wiederum bei Einkaufen bei uns benutzen kann. Auch wenn man auf unserem Online-Handel etwas in einer Höhe von 50 Euro kauft, erhält man einen Punkt. Der wiederum lässt sich bei Rakuten TV für den Kauf eines Films einlösen. Das ist die Schönheit unseres Ökosystems. Es geht darum, insgesamt dieses System zu unterstützen und sich dann auch noch mehr auf den Lifestyle der Deutschen einzustellen.

Wollen Sie diesen Aspekt der Bonuspunkte demnächst noch mehr durch Werbung in Deutschland publik machen?

YUKO OKI: Ja, unglücklicherweise ist dieses Belohnungsprogramm für Treue von Rakuten in Deutschland noch nicht so bekannt. Daran müssen wir arbeiten. Es gibt auch schon Pläne, das durch unser eigenes Medien-Ökosystem mit zum Beispiel Rakuten TV besser zu promoten. Das nennen wir Cross Usage, wenn die Kunden mehr als nur einen Dienst von unserem Unternehmen gleichzeitig nutzen.

Was für eine Strategie haben Sie für Rakuten TV?

YUKO OKI: Für Rakuten TV gibt es zwei Strategien. Erstens wollen wir unsere deutschen Inhalte und Channels ausbauen. Der deutschen Markt ist für uns aufgrund der Kaufkraft deutscher Konsumenten und der Marktgröße sehr wichtig. Es gibt bei uns AVoD, FAST und TVoD auf der Plattform. Insbesondere im werbefinanzierten Bereich wollen wir sicherstellen, dass wir die richtigen Channels und Content haben, der auf die deutschen Kunden zugeschnitten sind. Deswegen haben wir auch spezifische Pläne.

Und was sind diese Pläne?

YUKO OKI: Die Konzentration auf deutschsprachige Inhalte, um neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz anzusprechen. In Zukunft werden wir dahingehend definitiv mehr Channels bekommen.

Welche deutschsprachigen Channels bietet Rakuten TV aktuell schon an?

YUKO OKI: Einer der beliebtesten Channels in Deutschland ist Rakuten TV Deutsches Kino, wo bekannte deutsche Schauspieler wie Frederick Lau, Heike Makatsch oder Iris Berben mit ihren Filmen zu sehen sind. Wir haben Auto Motor Sport TV, Marco Polo TV, Hallo:Eltern und einen eigenen Teletubbies-Kanal, der nicht spezifisch deutsch ist. Aber diese Kinderserie war auch gerade in Deutschland in den Neunzigern sehr beliebt. Was den Original Content angeht, ist unser Angebot noch relativ klein. Aber es gibt zum Beispiel auch diverse Filme, die man kostenlos bei Rakuten TV schauen kann, wenn man sich die Werbung davor angeschaut hat.

Warum gibt es kein SVoD bei Rakuten TV?

YUKO OKI: Es gibt kein SVoD in Deutschland aus dem selben Grund, warum es das bei uns auch nicht in Großbritannien gibt. Wir haben während der Pandemie Studien gemacht. Der durchschnittliche Brite oder auch Deutsche besitzt bereits mehr als ein Abonnement. In Großbritannien haben viele Netflix und Sky oder Amazon Prime Video, manchmal auch drei unterschiedliche Streamingdienste parallel. Bei den Kunden ist eine gewisse Sättigung eingetreten, dass sie im Monat nicht noch mehr für SVoD ausgeben wollen. Da tun sich dann Chancen für AVoD mit den kostenlosen Inhalten auf. Was es auch vermehrt gibt, ist, dass Kunden sagen, sie geben für einen spezifischen Inhalt fünf oder sechs Euro aus, den sie in diesem Moment gerade sehen wollen. Es war eine strategische Entscheidung von Rakuten TV, sich auf TVoD und AVoD zu konzentrieren.

Wie groß ist schon der Anteil am Umsatz durch AVoD?

YUKO OKI: Für das Gesamtgeschäft der Rakuten Group kann ich den Anteil nicht verraten. Aber er der Anteil ist bedeutend und er wächst vor allem weiter. Umso mehr aktive Nutzer unser Rakuten-TV-Programm schauen, umso besser ist das für unsere Werbeabteilung. Wahrscheinlich wird AVoD in den nächsten zwei Jahren sogar TVoD beim Umsatz überholen.

Rakuten kennt man in Deutschland auch als Namen, weil es die Rakuten TV Plattform auf den Fernbedienungen bekannter Fernseher-Marken gibt. Wollen Sie diese Kooperationen noch ausbauen oder sind Sie da mit dem Status quo zufrieden?

YUKO OKI: Der Rakuten TV Knopf auf den Fernbedienungen hilft uns sehr in Deutschland, die Marke noch bekannter zu machen und auch mehr Mitglieder zu gewinnen, weil man dort direkt bei Rakuten angemeldet wird. Bei dieser Investition sehen wir ganz klare Vorteile und positive Resultate. Das ermutigt uns auch, weil aktuelle Studien zeigen, dass die Tastenbelegung ein effektiver Weg ist, die Aufmerksamkeit zu erhöhen und schnell Kunden zu motivieren.

Auf wie vielen Fernbedienungen in Deutschland findet man Rakuten TV?

YUKO OKI: Wir haben Partnerschaften mit Schlüssel-Fernsehproduzenten wie Samsung, Hisense oder Philips. Genaue Zahlen kann ich nicht nennen, aber dort gibt es ein großes Wachstum.

Rakuten ist, wie Sie bereits erwähnten, noch aktueller Trikotsponsor beim FC Barcelona. Sport-Live-Rechte sind aber sehr teuer. Sie haben schon ein bisschen Sport-Inhalte auf Rakuten TV in Deutschland. Wollen Sie diese noch erweitern?

YUKO OKI: Wenn Sie mich fragen, ob ich eine Möglichkeit sehen, mit Live-Sport Geld zu verdienen, lautet die Antwort: Manchmal ja, manchmal nein. Das ist die Realität. Wir setzen bei Sport-Inhalten auf die Strategie, die uns von anderen Plattformen unterscheidet. Wir machen keine Live-Übertragungen. Wir konzentrieren uns mehr auf Behind-the-Scenes-Dokumentationen oder persönliche Geschichten der Sportler. Das machen wir auch, weil dieses Angebot über den Sport hinausgeht und auch Nicht-Sport-Fans ansprechen kann. Wir schaffen auch einen Mehrwert, der über das Spiel hinausgeht, weil das Ganze so inklusiver ist und ein noch größeres Publikum ansprechen kann. Dieser Ansatz ist auch philosophisch mit dem Ethos unserer Firma verbunden.

Was für eine Marktentwicklung erwarten Sie?

YUKO OKI: Wir müssen vorsichtig sein, wenn es darum geht, wie die Kunden ihre Konsumverhalten verändern. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Schlüsselmärkte. Die Streaming-Plattformen hatten Vorteile während der Pandemie, als die Menschen Zuhause bleiben mussten und Filme oder Serien schauten. Der Markt öffnet sich jetzt wieder. Ich sehe auch schon veränderte Verhaltensweisen der Kunden und des Publikums, das immer weniger Zeit Zuhause vor dem Bildschirm verbringt. Dagegen wird immer mehr Zeit auf den Smartphones verbracht und dort Content geschaut. Gerade in Großbritannien sind die Restaurants und Bars wieder offen. Man kann sich wieder mehr mit Freunden treffen, was dann wiederum vielleicht auch weniger Zeit für Content bedeutet. Diese Anzeichen sehen wir schon.

Es gehen die Streaming Wars vor sich. Es gibt diverse Fusionen. Ist das etwas, was auch für Rakuten interessant sein könnte, um zum Beispiel mehr exklusiven Content zu bekommen?

YUKO OKI: Sag niemals nie. Vielleicht in der Zukunft. Kurzfristig sehen ich das aber nicht.

Das Interview führte Michael Müller