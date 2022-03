PREVIEW STREAMING: "Slow Horses" mit Gary Oldman

Eine solche Serie gab es noch nicht bei Apple TV+: Basierend auf der Romanreihe von Mick Herron, ermittelt in der sechsteiligen Miniserie "Slow Horses" Gary Oldman als heruntergekommener Chef eines Truppe von in Ungnade gefallenen britischen Spionen. Start ist am 2. April. Lesen Sie hier unsere Besprechung

Ob die Macher von "Slow Horses" manchmal nachts aufwachten und sich in den Arm kniffen, weil sie ihr Glück nicht fassen konnten? Nun kann sich jeder Filmemacher gesegnet schätzen, der die Gelegenheit erhält, mit Oscargewinner Gary Oldman arbeiten zu können: Weil: Immer gut! Aber Gary Oldman gewinnen zu können als Jackson Lamb, den schluffigsten, ungepflegtesten und der größtmöglichen Weltmüdigkeit geschlagenen Agenten in der Geschichte des MI5, das ist der Jackpot. Weil die mittlerweile acht Titel umfassende Krimiromanreihe von Mick Herron, die 2010 mit der Veröffentlichung von "Slow Horses" ihren Ausgang nahm, clever angelegt ist als süffige und süffisante Replik auf die Smiley-Romane von John le Carré. Und weil Oldman eine seiner besten Leistungen (viel besser als sein mit dem Oscar gewürdigter Auftritt als Churchill in Die dunkelste Stunde") abgeliefert hatte ausgerechnet als George Smiley in Tomas Alfredsons Le-Carré-Verfilmung "Dame, König, As, Spion" aus dem Jahr 2011.

Ihn nun also als Jackson Lamb erleben zu können, unrasiert, ungewaschen, rauchend, mit Loch in der miefigen Socke, als Anti-Smiley, als Pig Pen zu Smileys Linus, ist ein Geniestreich. Und ein Genuss. Und macht "Slow Horses" sofort zum Must-See. Will man sofort sehen. Mag man sofort. Weil alles andere auch stimmt und effektiv umgesetzt ist von dem routinierten Serienregisseur James Hawes (Penny Dreadful", "Die Einkreisung"), der alle sechs von Showrunner Will Smith (Veep", The Thick of It") ersonnenen Folgen stringent verfilmen durfte: Jackson Lamb war einst einer der Vorzeigespione des britischen Inlandsgeheimdienstes, ist aber längst abgeschoben worden in eine Außenstelle, ins heruntergekommene Slough House (das in einem abwertenden Wortspiel als "Slow Horses" tituliert wird), wo die Agenten hingeschickt werden, die in ihrer Karriere gestrauchelt sind. Weil sie Mist gebaut haben. Oder es einfach nicht draufhaben. Enttäuschungen allesamt: Geh nicht über Los, ziehe nicht 4000 Pfund ein, erwarte nichts mehr. In diesem abgerissenen Bau in einem finsteren Hinterhof des Finanzzentrums von London herrscht Lamb über seine Armee der Verlierer und macht weder sich noch seinem Trupp etwas vor: Das Leben pulsiert ein paar Meter entfernt auf der Hauptstraße. Bei ihnen herrscht absoluter Stillstand.

Bis der bislang aufstrebende River Cartwright - grandiose Entdeckung: Jack Lowden - bei Lamb aufschlägt, der bei einem Einsatz am Flughafen so sehr versagt hat, dass Islamisten eine Bombe in einer U-Bahn zünden können. So beginnt die erste Folge der Miniserie. Zum Glück für London handelt es sich nur um eine großangelegte Übung - die Bombe ist nicht echt. Zum Pech für River reicht es aus, ihn zur Persona non grata und dem neuesten Pechvogel der langsamen Pferde werden zu lassen. Womit schon alles gesagt wäre, wenn Rivers Vater - Jonathan Pryce! - nicht eine strahlende Legende des MI5 und ehemaliger Vorgesetzter von Jackson Lamb wäre: Das verändert mehr, als es Lamb lieb sein kann, zumal die Truppe sympathisch schräger Vögel in einen Fall verwickelt wird, der ganz England in Atem hält: Neonazis haben einen pakistanischen Jungen entführt und drohen mit seiner Enthauptung. Einiges geht schief bei den Ermittlungen, und die von Kristin Scott Thomas wunderbar intrigant gespielte MI5-Chefin weiß auch schon, wem sie die Fehler in die Schuhe schieben will. Alle Teile sind in Bewegung: Slough House versucht sich dem Zugriff zu entziehen und gleichzeitig den Fall zu lösen, und Jackson Lamb zaubert ein paar unerwartete Trümpfe aus dem ungebügelten Ärmel. Das hat Pfiff, Tempo, trockenen britischen Humor. Man sieht gerne zu. Und schließt die Figuren mit ihren Macken und Makel und Fehlern allesamt ins Herz: Wenn es um die Innenansichten und Charakterisierungen geht, ist "Slow Horses" Perfektion. Wenn der Krimiplot in den Mittelpunkt rückt, ist "Slow Horses" nicht mehr ganz so brillant, aber immer noch überdurchschnittlich gut. Mal sehen, wie es weitergeht. Eine zweite, ebenfalls sechs Folgen umfassende Staffel ist bereits fertiggestellt.

Thomas Schultze