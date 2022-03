Einschaltquoten: Starker Start für "Lena Lorenz", "Amsterdam-Krimi" ist aber noch stärker

Mit 5,96 Mio. Zuschauern (MA: 20,8 Prozent) war der von Zieglerfilm Köln produzierte Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis" im Ersten nach dem "Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine" (5,97 Mio. Zuschauer / MA: 20,1 Prozent) das meist gesehene Programm des gestrigen Tages im deutschen Fernsehen. Das ZDF verzeichnete zur gleichen Zeit für die Folge "Freiheit" zum Auftakt der neuen Staffel der "Lena Lorenz"-Reihe mit Judith Hoersch in der Hauptrolle der titelgebenden Hebamme 4,89 Mio. Zuschauer (MA: 16,7 Prozent).

In der Gunst der 14- bis 49-Jährigen konnte der ARD-Donnerstagskrimi (8,2 Prozent) "Lena Lorenz" (6,2 Prozent) ebenso deutlich übertrumpfen. Die souveräne Nummer eins in der gestrigen Primetime in dieser Zielgruppe war die ProSieben-Castingshow "Germany's Next Tomodel", die mit einem Marktanteil von 20,3 Prozent knapp unter Vorwochenniveau lag.

RTL startete mit einem 15-minütigen "RTL Aktuell Spezial" (10,6 Prozent) in die Primetime, bevor das Reboot der in den 1990er Jahren erfolgreichen RTL-Serie Balko", "Balko Teneriffa", mit 5,2 Prozent eine Bruchlandung hinlegte.

Deutlich besser lief es da für die Stephen-King-Verfilmung Der dunkle Turm" (6,8 Prozent) bei Vox und die Sat1-Reportagereihe "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" (6,4 Prozent). Für das Kabel-eins-Format "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" stand gestern Abend ein 14/49-Marktanteil von 5,1 Prozent zu Buche, die RTLZWEI-Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" kam auf 4,6 Prozent.